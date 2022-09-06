***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
06.09.2022 16:14
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Açıklamalar
İçtüzük tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060579
BIST
15:593.402
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 43,72
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:5918,2321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2321
En Düşük
18,1962
15:5918,0376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0557
|Açılış
|: 18,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0267
15:591.001,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.001,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.000,45
BIST En Aktif Hisseler15:57
|FADE
|9,90
|152.980.557
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|248.825.379
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.841.074
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.927.834.458
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.986.580
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.932.729
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,36
|12.361.410.550
|% 3,08
|
|EREGL
|32,04
|7.454.490.832
|% 3,42
|
|AKBNK
|15,54
|6.675.643.424
|% 9,51
|
|EKGYO
|4,57
|5.923.582.667
|% 4,34
|
|THYAO
|74,70
|4.931.342.108
|% -0,60
|
|YKBNK
|8,36
|12.361.410.550
|% 3,08
|
|EKGYO
|4,57
|5.923.582.667
|% 4,34
|
|ISCTR
|10,43
|4.601.329.632
|% 8,20
|
|AKBNK
|15,54
|6.675.643.424
|% 9,51
|
|KRDMD
|13,74
|4.141.176.478
|% 6,68
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2103
|18,2441
|% 0,16
|
|Euro
|18,0343
|18,0444
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,0053
|21,1107
|% 0,38
|
|Frank
|18,4756
|18,5869
|% -0,25
|
|Riyal
|4,8352
|4,8594
|% 0,06
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-2,62
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,87
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.771
|6.849
|37,00
|
|Yarım
|3.299
|3.343
|12,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,06
|
|B. Petrol
|93,10
|93,10
|-2,64
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12TRGYO
Yüzde 6.89 oranında artışla 9.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 697, 898 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 3, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 94, 786.00 milyon TL de
-
16:10ISCTR
Yüzde 8.30 oranında artışla 10.44 lira fiyatla işlem gören hissede 457, 394, 895 adet işlem
-
16:09TRGYO
Yüzde 6.35 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 599, 548 adet işlem
-
16:08SEKUR
Yüzde 7.79 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 796, 812 adet işlem