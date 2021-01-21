***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
21.01.2021 16:51
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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İç Tüzük ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903710
BIST
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En Düşük
440,03
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|NUHCM
|53,90
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|% 10,00
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|DITAS
|40,92
|4.449.196
|% 10,00
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|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
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|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
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|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
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|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
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|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
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|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
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|UZERB
|79,00
|807.257
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|OYAYO
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|2.432.132.339
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|GARAN
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|KARSN
|4,55
|1.075.202.346
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|AKBNK
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|YKBNK
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|900.277.426
|% 0,94
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|EKGYO
|2,55
|2.432.132.339
|% 3,66
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|SKBNK
|1,60
|630.448.555
|% 1,27
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|YKBNK
|3,22
|900.277.426
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|TSKB
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|510.380.760
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|KARSN
|4,55
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|% 9,90
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,3675
|7,3726
|% -0,63
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|Euro
|8,9597
|8,9679
|% -0,20
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|Sterlin
|10,0623
|10,1128
|% -0,32
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|Frank
|8,2672
|8,3170
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9562
|1,9660
|% -0,71
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|16:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-5,93
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-4,97
|
|Cumhuriyet
|2.929
|2.974
|-10,00
|
|Tam
|2.912
|2.988
|-19,57
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|-9,46
|
|Çeyrek
|706
|723
|-4,74
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,79
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,07
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|B. Petrol
|55,78
|55,78
|-0,30
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