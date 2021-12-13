***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
13.12.2021 07:36
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel iç tüzük metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982810
BIST
10:552.152
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 50,00
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.102
|
2.153
En Düşük
2.124
10:5514,1821
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 0,3495
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9300
|
14,2941
En Düşük
13,7980
10:5516,0035
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 0,3863
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
16,1386
En Düşük
15,5796
10:55815,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 21,11
|Açılış
|: 815,95
|
|Önceki Kapanış
|: 794,84
|
821,78
En Düşük
792,66
BIST En Aktif Hisseler10:55
|SONME
|41,38
|707.681
|% 9,99
|
|NIBAS
|15,21
|21.806.118
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,60
|3.409.399
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,38
|14.086.040
|% 9,68
|
|AKSA
|38,28
|97.184.607
|% 9,25
|
|MMCAS
|3,55
|2.309.115
|% -9,90
|
|RALYH
|13,63
|926.077
|% -9,01
|
|RNPOL
|13,12
|153.843.132
|% -8,38
|
|FENER
|31,94
|80.567.058
|% -7,95
|
|ISBIR
|56,40
|440.710
|% -7,77
|
|GARAN
|12,11
|1.173.722.809
|% 1,59
|
|PETKM
|10,14
|1.089.226.881
|% 2,01
|
|THYAO
|22,98
|635.090.326
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,88
|571.263.461
|% 4,02
|
|KRDMD
|11,85
|485.829.817
|% 3,40
|
|YKBNK
|3,88
|571.263.461
|% 4,02
|
|PETKM
|10,14
|1.089.226.881
|% 2,01
|
|GARAN
|12,11
|1.173.722.809
|% 1,59
|
|TSKB
|1,70
|151.256.184
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,26
|97.667.934
|% 2,44
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1705
|14,1821
|% 2,53
|
|Euro
|15,9711
|16,0035
|% 2,47
|
|Sterlin
|18,7132
|18,8071
|% 2,71
|
|Frank
|15,3289
|15,4212
|% 2,64
|
|Riyal
|3,7771
|3,7960
|% 2,75
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-3,90
|
|Altın Gr.
|816
|816
|21,24
|
|Cumhuriyet
|5.365
|5.446
|77,00
|
|Tam
|5.342
|5.493
|97,79
|
|Yarım
|2.582
|2.657
|47,30
|
|Çeyrek
|1.295
|1.329
|23,65
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,16
|10,17
|0,24
|
|B. Petrol
|74,66
|74,66
|0,27
|