***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
29.06.2022 11:23
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039940
BIST
12:372.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -20,62
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
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2.494
En Düşük
2.447
12:3716,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0328
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:3717,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0273
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
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17,5880
En Düşük
17,4507
12:37975,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,82
|Açılış
|: 975,28
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ULUSE
|223,80
|20.854.284
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|95.592.095
|% 9,96
|
|ORCAY
|18,10
|55.619.360
|% 8,45
|
|CLEBI
|389,10
|123.149.699
|% 8,32
|
|ECILC
|10,79
|156.844.730
|% 7,90
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|LIDFA
|13,13
|28.821.864
|% -6,21
|
|SELVA
|7,76
|34.097.233
|% -5,94
|
|SEKUR
|14,34
|31.529.147
|% -5,47
|
|SNKRN
|20,26
|303.353
|% -5,06
|
|THYAO
|47,56
|2.329.338.148
|% -1,00
|
|EREGL
|27,36
|643.113.022
|% -0,73
|
|ASELS
|23,46
|625.686.176
|% 1,12
|
|SISE
|21,16
|620.652.604
|% -1,21
|
|SAHOL
|19,86
|491.853.803
|% -1,39
|
|ODAS
|2,99
|331.170.978
|% -1,97
|
|EKGYO
|2,57
|234.511.414
|% -1,91
|
|TSKB
|2,07
|146.645.311
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,43
|315.035.973
|% -0,89
|
|AKBNK
|8,30
|464.714.536
|% -0,12
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6980
|16,7110
|% 0,17
|
|Euro
|17,5652
|17,5838
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,2775
|20,3792
|% 0,07
|
|Frank
|17,4427
|17,5478
|% 0,53
|
|Riyal
|4,4378
|4,4600
|% 0,15
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,43
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.626
|1,00
|
|Tam
|6.527
|6.608
|-29,00
|
|Yarım
|3.195
|3.231
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,51
|