***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.09.2022 16:31
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060600
BIST
16:243.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 59,51
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
16:2418,2325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2325
En Düşük
18,1962
16:2418,0460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0473
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0266
16:241.001,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 1.001,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
999,74
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ASUZU
|304,80
|141.238.124
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|256.873.243
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|153.570.577
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.926.626
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|10.120.860
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.059.519
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,52
|14.290.763.174
|% 5,06
|
|EREGL
|31,98
|7.640.418.541
|% 3,23
|
|AKBNK
|15,58
|7.337.039.010
|% 9,80
|
|EKGYO
|4,57
|6.025.607.560
|% 4,34
|
|GARAN
|26,36
|5.670.251.875
|% 4,19
|
|YKBNK
|8,52
|14.290.763.174
|% 5,06
|
|EKGYO
|4,57
|6.025.607.560
|% 4,34
|
|ISCTR
|10,53
|5.054.336.911
|% 9,23
|
|AKBNK
|15,58
|7.337.039.010
|% 9,80
|
|KRDMD
|13,67
|4.239.021.604
|% 6,13
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2204
|18,2325
|% 0,09
|
|Euro
|18,0364
|18,0460
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,9695
|21,0747
|% 0,20
|
|Frank
|18,4686
|18,5799
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8352
|4,8594
|% 0,06
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-0,97
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.758
|6.838
|26,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|7,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,28
|18,30
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,03
|
|B. Petrol
|93,86
|93,86
|-1,88
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:38IMASM
Yüzde 8.04 oranında artışla 69.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 532, 921 adet işlem
-
16:36KNFRT
Yüzde 10.00 oranında artışla 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 706, 142 adet işlem
-
16:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, HALKB, ISCTR
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 09 artarak (% 1.84 ) 3, 051
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ICBCT, ROYAL, INVEO, VAKBN, ZRGYO, ASUZU, HALKB, FADE, VKING, AKBNK