***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
06.09.2022 16:59
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İçtüzük metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060627
BIST
17:003.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 60,86
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
17:0018,2284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
17:0018,0268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0665
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
17,9862
17:001.001,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.001,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
999,74
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ASUZU
|304,80
|146.460.172
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,95
|2.999.595
|% 10,00
|
|FADE
|9,90
|153.913.662
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|257.016.795
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|102.043.265
|% 9,96
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|10.248.400
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|12.172.169
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,49
|15.459.925.809
|% 4,69
|
|EREGL
|32,08
|8.077.243.595
|% 3,55
|
|AKBNK
|15,60
|7.417.593.605
|% 9,94
|
|EKGYO
|4,63
|6.434.212.003
|% 5,71
|
|GARAN
|26,34
|6.235.597.512
|% 4,11
|
|YKBNK
|8,49
|15.459.925.809
|% 4,69
|
|EKGYO
|4,63
|6.434.212.003
|% 5,71
|
|ISCTR
|10,56
|5.378.800.357
|% 9,54
|
|AKBNK
|15,60
|7.417.593.605
|% 9,94
|
|KRDMD
|13,66
|4.520.309.983
|% 6,06
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2244
|18,2284
|% 0,07
|
|Euro
|18,0195
|18,0268
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,9532
|21,0583
|% 0,13
|
|Frank
|18,4611
|18,5723
|% -0,33
|
|Riyal
|4,8346
|4,8589
|% 0,05
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-1,21
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|0,54
|
|Cumhuriyet
|6.749
|6.851
|18,00
|
|Tam
|6.778
|6.863
|51,00
|
|Yarım
|3.303
|3.350
|19,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.677
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,06
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|-2,08
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 89 artarak (% 1.96 ) 3, 741
-
17:15XU100
Endeks 3, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 79 üstünde . İşlem hacmi 107, 766.00 milyon TL de
-
17:14PETUN
Yüzde 9.87 oranında artışla 38.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 056, 961 adet işlem
-
17:13TSKB
Yüzde 6.27 oranında artışla 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 665, 402 adet işlem
-
17:12ZRGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 401, 117 adet işlem