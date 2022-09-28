***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
28.09.2022 15:09
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İçtüzük ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065660
BIST
16:193.229
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -36,41
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.220
16:1918,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0921
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:1917,7863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0964
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8227
En Düşük
17,6326
16:19976,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 10,37
|Açılış
|: 976,29
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
977,06
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KUYAS
|8,80
|68.930.846
|% 10,00
|
|CANTE
|120,00
|91.345.444
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.084.491
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|60.570.690
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|63.152.886
|% 9,95
|
|ZOREN
|3,45
|511.282.214
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.245.220
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.462.960
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|61.587.392
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|464.229.502
|% -9,71
|
|THYAO
|69,65
|2.247.274.771
|% -1,90
|
|YKBNK
|7,24
|2.126.230.484
|% 0,00
|
|SASA
|68,55
|1.958.703.237
|% -0,65
|
|GARAN
|19,91
|1.915.345.777
|% 1,48
|
|AKBNK
|11,66
|1.823.200.164
|% -1,35
|
|EKGYO
|3,93
|1.302.831.806
|% -1,26
|
|YKBNK
|7,24
|2.126.230.484
|% 0,00
|
|TSKB
|2,39
|604.657.249
|% -5,53
|
|SKBNK
|1,86
|464.229.502
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,82
|1.345.048.929
|% -0,26
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5241
|18,5350
|% 0,47
|
|Euro
|17,7824
|17,7971
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,6638
|19,7624
|% -0,34
|
|Frank
|18,7225
|18,8353
|% 1,14
|
|Riyal
|4,9060
|4,9306
|% 0,39
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|9,98
|
|Altın Gr.
|974
|974
|8,42
|
|Cumhuriyet
|6.566
|6.665
|-7,00
|
|Tam
|6.606
|6.684
|8,00
|
|Yarım
|3.214
|3.268
|5,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.634
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|0,00
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|1,30
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 95 kaybederek (% -1.07 ) 3, 522
-
16:31XU100
Endeks 3, 229 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 13 altında . İşlem hacmi 37, 606.00 milyon TL de
-
16:29DERHL
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 058, 176 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 3, 230 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 37, 313.00 milyon TL de
-
16:26LIDFA
Yüzde -33.48 oranında düşüşle 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 995, 587 adet işlem