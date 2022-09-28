***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
28.09.2022 15:32
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
İçtüzük ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065671
BIST
16:113.231
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -34,42
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.220
16:1118,5335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0850
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:1117,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1112
|Açılış
|: 17,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8227
En Düşük
17,6326
16:11974,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 8,73
|Açılış
|: 974,65
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
976,42
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KUYAS
|8,80
|68.877.571
|% 10,00
|
|ENSRI
|18,62
|60.570.690
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|60.959.441
|% 9,95
|
|RODRG
|42,92
|12.944.818
|% 9,94
|
|ARASE
|134,00
|80.470.510
|% 9,93
|
|ZOREN
|3,45
|511.191.165
|% -9,92
|
|ULUFA
|5,19
|2.239.194
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|26.420.569
|% -9,89
|
|USAK
|3,29
|61.475.743
|% -9,86
|
|SKBNK
|1,86
|464.131.883
|% -9,71
|
|THYAO
|69,60
|2.230.363.275
|% -1,97
|
|YKBNK
|7,23
|2.109.334.967
|% -0,14
|
|SASA
|68,50
|1.951.081.492
|% -0,72
|
|GARAN
|19,87
|1.898.322.242
|% 1,27
|
|AKBNK
|11,64
|1.806.840.184
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,93
|1.286.270.808
|% -1,26
|
|YKBNK
|7,23
|2.109.334.967
|% -0,14
|
|TSKB
|2,38
|602.382.925
|% -5,93
|
|SKBNK
|1,86
|464.131.883
|% -9,71
|
|ISCTR
|7,81
|1.335.328.393
|% -0,38
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5170
|18,5390
|% 0,49
|
|Euro
|17,7823
|17,7977
|% 0,61
|
|Sterlin
|19,6638
|19,7624
|% -0,34
|
|Frank
|18,7225
|18,8353
|% 1,14
|
|Riyal
|4,9060
|4,9306
|% 0,39
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|9,98
|
|Altın Gr.
|974
|974
|8,42
|
|Cumhuriyet
|6.566
|6.665
|-7,00
|
|Tam
|6.606
|6.684
|8,00
|
|Yarım
|3.214
|3.268
|5,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.634
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|0,00
|
|B. Petrol
|86,17
|86,17
|1,30
|
Seans Raporu
16:09
daha fazla
-
16:24TTKOM
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 11.32 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 104, 037 adet işlem
-
16:22KAPLM
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 74.85 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 054 adet işlem
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, TOASO, GARAN
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 21 kaybederek (% -0.90 ) 2, 872
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, RODRG, ARASE, ENSRI