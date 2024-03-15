***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
15.03.2024 13:45
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İçtüzük ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259132
BIST
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15:058.855
En Düşük
|Değişim
|: -0,32%
|| -28,12
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
15:0532,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0885
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
15:0535,1486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0380
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
15:052.240,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,85
|Açılış
|: 2.240,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:03
|DOBUR
|196,10
|72.320.165
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|243.020.497
|% 9,97
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.530.713
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.880.278
|% -9,98
|
|MTRKS
|77,00
|81.306.973
|% -7,89
|
|DGATE
|47,70
|29.774.239
|% -7,74
|
|KLRHO
|49,22
|40.681.734
|% -6,96
|
|THYAO
|271,50
|3.086.199.055
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,70
|2.757.100.887
|% -3,33
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|MIATK
|72,55
|2.042.202.177
|% 2,18
|
|OBAMS
|51,65
|1.729.955.111
|% 3,30
|
|ISCTR
|10,44
|911.318.608
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,13
|312.283.184
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,90
|601.942.436
|% 0,00
|
|ADESE
|2,81
|151.906.073
|% 1,08
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2112
|32,2172
|% 0,27
|
|Euro
|35,1058
|35,1532
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,2816
|41,4886
|% -0,08
|
|Frank
|36,6973
|36,8813
|% 0,10
|
|Riyal
|8,6362
|8,6795
|% -0,03
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,14
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|940,68
|943,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.097,47
|1.101,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,00
|85,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,95
|2.163,26
|% 0,66
|