***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.09.2021 18:30
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi tadil metni ve güncel ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962384
BIST
15:531.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,30
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:538,4666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:5310,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0119
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:53488,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,27
|Açılış
|: 488,02
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ORCAY
|14,33
|160.329.699
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.098.122
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.224.864
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.497.128
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,20
|76.428.611
|% -4,00
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,48
|1.283.940.682
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|585.311.147
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|472.216.347
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,29
|399.802.614
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|326.785.809
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|585.311.147
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.283.940.682
|% 0,74
|
|HALKB
|4,77
|314.953.421
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|72.273.144
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|399.802.614
|% 0,41
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4644
|8,4666
|% 0,05
|
|Euro
|10,0175
|10,0286
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6845
|11,7431
|% 0,59
|
|Frank
|9,1826
|9,2379
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2516
|2,2629
|% 0,12
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|5,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
|