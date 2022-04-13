***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.04.2022 13:43
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi tadil metni ve güncel İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020003
BIST
13:572.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 20,29
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
13:5714,5916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0070
|Açılış
|: 14,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
13:5715,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0380
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
13:57927,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,37
|Açılış
|: 927,48
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
928,95
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler13:55
|MMCAS
|3,52
|1.283.230
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|10.361.910
|% 9,87
|
|KOZAA
|31,34
|1.271.617.972
|% 8,74
|
|ZOREN
|2,18
|484.863.644
|% 7,92
|
|AKENR
|1,81
|45.256.571
|% 7,74
|
|ASUZU
|81,00
|22.537.143
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.193.951
|% -9,97
|
|SANEL
|5,25
|2.363.583
|% -7,73
|
|KONKA
|18,37
|210.637.442
|% -7,55
|
|DOBUR
|53,30
|4.053.281
|% -6,33
|
|THYAO
|37,32
|1.820.922.813
|% 0,21
|
|SISE
|17,65
|1.751.485.782
|% 2,20
|
|GARAN
|13,79
|1.690.053.784
|% 0,44
|
|YKBNK
|5,09
|1.672.253.342
|% 0,56
|
|ASELS
|28,28
|1.588.245.064
|% 1,73
|
|YKBNK
|5,09
|1.672.253.342
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,74
|672.234.627
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,18
|484.863.644
|% 7,92
|
|ODAS
|2,34
|442.593.569
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,84
|511.345.573
|% -2,29
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5899
|14,5936
|% -0,03
|
|Euro
|15,8305
|15,8480
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,9158
|19,0106
|% 0,07
|
|Frank
|15,5656
|15,6594
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8792
|3,8986
|% 0,06
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|10,98
|
|Altın Gr.
|928
|928
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.147
|6.240
|11,00
|
|Tam
|6.122
|6.274
|15,30
|
|Yarım
|2.959
|3.035
|7,40
|
|Çeyrek
|1.484
|1.518
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,79
|