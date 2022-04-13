***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.04.2022 13:47
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi tadil metni ve güncel İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020004
BIST
13:372.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 23,59
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.478
13:3714,5931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0055
|Açılış
|: 14,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
13:3715,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0159
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
13:37928,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,44
|Açılış
|: 928,56
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
928,81
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler13:37
|MMCAS
|3,52
|1.283.230
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,55
|10.108.853
|% 9,44
|
|KOZAA
|31,52
|1.232.344.513
|% 9,37
|
|ZOREN
|2,19
|465.541.248
|% 8,42
|
|IPEKE
|21,02
|306.131.625
|% 8,35
|
|ASUZU
|81,00
|22.428.279
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|5.174.925
|% -9,97
|
|SANEL
|5,25
|2.363.583
|% -7,73
|
|KONKA
|18,40
|208.088.644
|% -7,40
|
|DOBUR
|53,45
|3.945.024
|% -6,06
|
|THYAO
|37,28
|1.792.709.353
|% 0,11
|
|SISE
|17,68
|1.695.469.797
|% 2,37
|
|GARAN
|13,81
|1.649.144.862
|% 0,58
|
|YKBNK
|5,09
|1.643.103.577
|% 0,56
|
|ASELS
|28,34
|1.555.285.892
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,09
|1.643.103.577
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,74
|652.318.040
|% 0,74
|
|ZOREN
|2,19
|465.541.248
|% 8,42
|
|ODAS
|2,34
|427.757.481
|% 3,08
|
|DOHOL
|3,86
|493.230.075
|% -1,78
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5881
|14,5931
|% -0,04
|
|Euro
|15,8113
|15,8263
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,9134
|19,0082
|% 0,06
|
|Frank
|15,5653
|15,6591
|% -0,03
|
|Riyal
|3,8784
|3,8979
|% 0,04
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|10,98
|
|Altın Gr.
|928
|928
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.147
|6.240
|11,00
|
|Tam
|6.122
|6.274
|15,30
|
|Yarım
|2.959
|3.035
|7,40
|
|Çeyrek
|1.484
|1.518
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,79
|