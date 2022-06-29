***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.06.2022 11:30
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi tadil metni ve güncel İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039950
BIST
12:512.464
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -26,22
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:5116,7107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0285
|Açılış
|: 16,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:5117,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0187
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
12:51974,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,15
|Açılış
|: 974,95
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:51
|ULUSE
|223,80
|20.935.300
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|96.556.339
|% 9,96
|
|RODRG
|24,42
|6.279.686
|% 9,51
|
|ORCAY
|18,08
|63.886.513
|% 8,33
|
|CLEBI
|387,90
|126.341.214
|% 7,99
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|SELVA
|7,75
|36.872.748
|% -6,06
|
|MAKIM
|17,69
|346.068.363
|% -6,00
|
|LIDFA
|13,17
|29.722.033
|% -5,93
|
|SEKUR
|14,34
|32.084.381
|% -5,47
|
|THYAO
|47,38
|2.410.875.117
|% -1,37
|
|EREGL
|27,38
|680.883.954
|% -0,65
|
|ASELS
|23,48
|638.852.287
|% 1,21
|
|SISE
|21,14
|631.919.706
|% -1,31
|
|SAHOL
|19,83
|501.016.521
|% -1,54
|
|ODAS
|2,98
|334.050.214
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|235.709.663
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,43
|322.213.261
|% -0,89
|
|TSKB
|2,07
|147.032.946
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,30
|476.244.873
|% -0,12
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7028
|16,7107
|% 0,17
|
|Euro
|17,5563
|17,5719
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,2785
|20,3802
|% 0,08
|
|Frank
|17,4581
|17,5633
|% 0,62
|
|Riyal
|4,4387
|4,4609
|% 0,17
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,94
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|6.525
|6.624
|-1,00
|
|Tam
|6.523
|6.604
|-33,00
|
|Yarım
|3.193
|3.229
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,74
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,52
|