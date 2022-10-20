***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.10.2022 11:32
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073046
BIST
13:223.922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 41,63
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
13:2218,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0059
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
13:2218,2209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0473
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
13:22976,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,21
|Açılış
|: 976,59
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
978,29
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler13:21
|CRFSA
|56,70
|166.965.278
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|14.921.025
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.462.927
|% 9,98
|
|OLMK
|14,23
|42.271.595
|% 9,97
|
|HUBVC
|12,35
|36.828.246
|% 9,97
|
|BRKO
|1,67
|2.117.714
|% -7,73
|
|ISSEN
|44,10
|51.112.935
|% -6,41
|
|ROYAL
|4,65
|651.760
|% -5,68
|
|BRMEN
|2,70
|423.509
|% -3,91
|
|DESA
|31,92
|7.417.001
|% -3,86
|
|THYAO
|99,50
|4.255.160.925
|% 2,16
|
|HALKB
|8,95
|2.368.219.615
|% 5,05
|
|VAKBN
|9,14
|2.331.175.150
|% 6,28
|
|YKBNK
|9,84
|2.220.266.897
|% 1,13
|
|AKBNK
|15,99
|2.219.473.214
|% 1,78
|
|EKGYO
|4,55
|1.610.512.453
|% 2,25
|
|HALKB
|8,95
|2.368.219.615
|% 5,05
|
|VAKBN
|9,14
|2.331.175.150
|% 6,28
|
|YKBNK
|9,84
|2.220.266.897
|% 1,13
|
|TSKB
|2,79
|525.290.880
|% 0,00
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5943
|18,6026
|% 0,04
|
|Euro
|18,1997
|18,2231
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,7620
|20,8661
|% 0,00
|
|Frank
|18,4244
|18,5354
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9324
|4,9571
|% 0,17
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|5,03
|
|Altın Gr.
|976
|977
|4,21
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|0,00
|
|Tam
|6.647
|6.725
|12,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,63
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|0,09
|
|B. Petrol
|93,72
|93,72
|1,31
|