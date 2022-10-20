***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.10.2022 12:05
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073051
BIST
12:203.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 33,18
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
12:2018,5988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
12:2018,1992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
12:20976,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,01
|Açılış
|: 976,39
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler12:20
|CRFSA
|56,70
|162.952.279
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|14.257.602
|% 9,99
|
|CONSE
|8,28
|276.359.296
|% 9,96
|
|SMRTG
|69,00
|45.336.243
|% 9,96
|
|ETILR
|9,28
|30.203.521
|% 9,95
|
|ISSEN
|43,34
|39.940.956
|% -8,02
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|103.906
|% -7,10
|
|DESA
|31,78
|5.850.882
|% -4,28
|
|EGEPO
|12,41
|9.122.857
|% -3,65
|
|THYAO
|99,50
|3.937.811.736
|% 2,16
|
|HALKB
|8,95
|2.200.860.383
|% 5,05
|
|VAKBN
|9,14
|2.189.532.559
|% 6,28
|
|AKBNK
|15,94
|1.960.855.174
|% 1,46
|
|YKBNK
|9,83
|1.859.738.980
|% 1,03
|
|EKGYO
|4,54
|1.309.915.669
|% 2,02
|
|HALKB
|8,95
|2.200.860.383
|% 5,05
|
|VAKBN
|9,14
|2.189.532.559
|% 6,28
|
|YKBNK
|9,83
|1.859.738.980
|% 1,03
|
|TSKB
|2,76
|470.376.263
|% -1,08
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5959
|18,5988
|% 0,02
|
|Euro
|18,1877
|18,1992
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,7207
|20,8246
|% -0,19
|
|Frank
|18,4344
|18,5454
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9323
|4,9570
|% 0,17
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|3,51
|
|Altın Gr.
|976
|976
|4,01
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-1,00
|
|Tam
|6.653
|6.733
|20,00
|
|Yarım
|3.242
|3.292
|10,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.647
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,05
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|1,16
|