***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.07.2023 18:05
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSPB Genel Mektup N877 kapsamında güncellenen yatırım fonu izahname standardı ile GSYF ihraç belgelerinin bu standarda uyumunun sağlanması amacıyla İhraç Belgesi tadil metni ve güncel İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173221
BIST
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18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,5921
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2939
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,7069
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.709,85
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 54,82
|Açılış
|: 1.709,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LINK
|69,85
|45.080.688
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
|
|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|11.081.641
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9031
|26,9136
|% 2,20
|
|Euro
|30,2068
|30,2915
|% 2,38
|
|Sterlin
|34,9955
|35,1710
|% 1,97
|
|Frank
|31,2284
|31,4165
|% 2,44
|
|Riyal
|7,1547
|7,1906
|% 2,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|20,40
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|55,04
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.166
|11.453
|502,00
|
|Yarım
|5.583
|5.753
|252,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.876
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,68
|0,64
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|1,39
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -193, 71 kaybederek (% -3.27 ) 5, 732
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