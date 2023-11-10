***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.11.2023 16:53
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217001
BIST
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17:417.800
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -41,68
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
17:4128,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1051
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
17:4130,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0797
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
17:411.786,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.786,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.782,56
BIST En Aktif Hisseler17:41
|IHLGM
|1,54
|90.092.526
|% 10,00
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|ARDYZ
|25,14
|277.270.208
|% 9,97
|
|BYDNR
|35,06
|65.291.586
|% 9,97
|
|ENSRI
|27,14
|88.459.616
|% 9,97
|
|TETMT
|2.500,00
|8.755.890
|% -8,76
|
|ELITE
|53,95
|212.979.273
|% -7,06
|
|BVSAN
|106,80
|139.162.068
|% -6,81
|
|ERCB
|121,40
|200.752.099
|% -6,62
|
|MEKAG
|60,35
|83.260.375
|% -5,92
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|TABGD
|187,00
|2.473.101.159
|% 2,47
|
|ASTOR
|120,50
|1.692.327.903
|% -0,25
|
|KONTR
|280,25
|1.331.105.385
|% -3,53
|
|YEOTK
|238,70
|1.047.450.807
|% 1,23
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|MHRGY
|5,67
|642.274.401
|% 2,35
|
|PSGYO
|7,02
|492.420.534
|% 0,29
|
|IHLGM
|1,54
|90.092.526
|% 10,00
|
|SEGYO
|4,43
|260.771.657
|% 4,73
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5627
|28,5683
|% 0,37
|
|Euro
|30,5063
|30,5198
|% 0,26
|
|Sterlin
|34,7918
|34,9663
|% 0,34
|
|Frank
|31,5546
|31,7447
|% 0,57
|
|Riyal
|7,5921
|7,6301
|% 0,35
|