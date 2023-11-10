***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
10.11.2023 16:55
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217005
BIST
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17:417.800
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -41,68
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
17:4128,5683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1051
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
17:4130,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0797
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
17:411.786,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.786,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.782,56
BIST En Aktif Hisseler17:39
|IHLGM
|1,54
|90.092.526
|% 10,00
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|ARDYZ
|25,14
|277.270.208
|% 9,97
|
|BYDNR
|35,06
|65.291.586
|% 9,97
|
|ENSRI
|27,14
|88.459.616
|% 9,97
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|VAKKO
|88,00
|106.453.194
|% -9,28
|
|TETMT
|2.500,00
|8.755.890
|% -8,76
|
|ANELE
|9,70
|53.078.497
|% -7,27
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|TUPRS
|150,30
|2.824.818.805
|% -0,20
|
|TABGD
|187,00
|2.473.101.159
|% 2,47
|
|YKBNK
|17,01
|1.776.415.498
|% 0,24
|
|DOAS
|288,50
|1.699.395.245
|% 1,14
|
|EKGYO
|6,85
|1.344.520.042
|% 0,29
|
|ZOREN
|5,24
|826.117.511
|% -2,06
|
|REEDR
|26,86
|3.716.609.029
|% 9,99
|
|MHRGY
|5,67
|642.274.401
|% 2,35
|
|YKBNK
|17,01
|1.776.415.498
|% 0,24
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5613
|28,5670
|% 0,36
|
|Euro
|30,5088
|30,5228
|% 0,27
|
|Sterlin
|34,7878
|34,9623
|% 0,33
|
|Frank
|31,5483
|31,7384
|% 0,55
|
|Riyal
|7,5918
|7,6299
|% 0,34
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|848,02
|849,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,36
|970,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,06
|81,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.944,07
|1.944,40
|% 0,66
|