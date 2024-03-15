***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.03.2024 13:37
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259123
BIST
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15:048.854
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -29,04
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.848
En Yüksek
8.908
15:0432,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0896
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
15:0435,1525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0419
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
15:042.244,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 9,26
|Açılış
|: 2.244,13
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler15:04
|DOBUR
|196,10
|72.320.165
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|243.020.497
|% 9,97
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|64.530.713
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|46.880.278
|% -9,98
|
|MTRKS
|77,00
|81.306.973
|% -7,89
|
|DGATE
|47,70
|29.774.239
|% -7,74
|
|KLRHO
|49,22
|40.681.734
|% -6,96
|
|THYAO
|271,50
|3.086.199.055
|% -0,09
|
|ASTOR
|101,70
|2.757.100.887
|% -3,33
|
|REEDR
|62,85
|2.544.018.596
|% 9,97
|
|MIATK
|72,55
|2.042.202.177
|% 2,18
|
|EREGL
|44,76
|1.978.175.690
|% 0,95
|
|ISCTR
|10,44
|911.318.608
|% 0,48
|
|ZOREN
|5,13
|312.283.184
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,90
|601.942.436
|% 0,00
|
|ADESE
|2,81
|151.906.073
|% 1,08
|
|EREGL
|44,76
|1.978.175.690
|% 0,95
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2146
|32,2192
|% 0,28
|
|Euro
|35,1099
|35,1525
|% 0,12
|
|Sterlin
|41,2865
|41,4934
|% -0,07
|
|Frank
|36,6994
|36,8834
|% 0,11
|
|Riyal
|8,6322
|8,6754
|% -0,08
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|940,61
|942,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,90
|1.097,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,97
|84,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,50
|2.164,81
|% 0,66
|