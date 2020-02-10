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***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.02.2020 16:48
GÜNCEL HABERLER



***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET TEVFİK BAŞKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019 22.5
KAMİL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019 55
BURAK BENŞİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019
UĞUR DURUKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019 22.5
TAYLAN GÜRBÜZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019
ALİ İLHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
LEVENT TARHAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
ÖZER BAHADIR MUHASEBE SORUMLUSU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818125


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Riyal 1,6002 1,6082 % 0,07  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 304 304 0,74  
Cumhuriyet 2.017 2.048 7,00  
Tam 2.007 2.057 6,95  
Yarım 970 995 3,37  
Çeyrek 487 498 1,68  
Gümüş.Ons 17,70 17,76 0,02  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,01  
B. Petrol 53,73 53,73 -0,72  
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