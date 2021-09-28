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***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2021 15:36



***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KAMİL KILIÇ GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965521


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BIST En Aktif Hisseler15:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERSU 4,62 31.091.849 % 10,00  
YEOTK 88,55 26.110.162 % 10,00  
DAGHL 13,32 7.356.623 % 9,99  
ORCAY 19,05 3.704.292 % 9,99  
INVEO 114,60 3.717.280 % 9,98  
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15:42 Alış Satış %  
Dolar 8,8879 8,8913 % 0,84  
Euro 10,3829 10,3909 % 0,70  
Sterlin 11,9979 12,0580 % -0,36  
Frank 9,5298 9,5872 % 0,47  
Riyal 2,3625 2,3744 % 0,82  
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15:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 -20,75  
Altın Gr. 494 494 -1,69  
Cumhuriyet 3.279 3.329 -21,00  
Tam 3.259 3.341 -26,02  
Yarım 1.575 1.616 -12,58  
Çeyrek 790 808 -6,29  
Gümüş.Ons 22,19 22,21 -0,42  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,09  
B. Petrol 79,16 79,16 0,44  
Seans Raporu 15:42
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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