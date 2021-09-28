***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2021 15:36
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KAMİL KILIÇ GENEL MÜDÜR İş Adamı / İş Kadını GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965521
BIST
15:421.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,02
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
15:428,8913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0740
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
15:4210,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0723
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
15:42494,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,69
|Açılış
|: 494,50
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ERSU
|4,62
|31.091.849
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.110.162
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.356.623
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,05
|3.704.292
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.717.280
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.819.529
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.845.037
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,18
|120.901.329
|% -9,24
|
|THYAO
|13,75
|1.015.413.031
|% 1,63
|
|GARAN
|8,84
|758.485.345
|% -0,90
|
|TUPRS
|113,30
|620.075.788
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,34
|511.122.961
|% -0,85
|
|SISE
|8,03
|382.787.906
|% -1,59
|
|YKBNK
|2,34
|511.122.961
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|145.426.337
|% 0,75
|
|GARAN
|8,84
|758.485.345
|% -0,90
|
|THYAO
|13,75
|1.015.413.031
|% 1,63
|
|AKYHO
|2,25
|118.676.900
|% 7,66
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8879
|8,8913
|% 0,84
|
|Euro
|10,3829
|10,3909
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,9979
|12,0580
|% -0,36
|
|Frank
|9,5298
|9,5872
|% 0,47
|
|Riyal
|2,3625
|2,3744
|% 0,82
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-20,75
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|-21,00
|
|Tam
|3.259
|3.341
|-26,02
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-12,58
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,29
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,21
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|0,44
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:58ARSAN
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 011, 585 adet işlem
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15:54XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 8, 294.00 milyon TL de
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15:54ATAGY
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 861 adet işlem
-
15:52ISKPL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 638 adet işlem
-
15:51TSPOR
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 554, 665 adet işlem