***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2022 18:04
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi ÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. NO:82/E EMAAR SQUARE E BLOK KAT:26 DAİRE:2606 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. NO:82/E EMAAR SQUARE E BLOK KAT:26 DAİRE:2606 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2122705507
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045503
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,3693
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0597
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6450
|
17,5562
En Düşük
17,3365
18:0517,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1040
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5800
|
17,6070
En Düşük
17,4475
18:05952,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,50
|Açılış
|: 952,36
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
950,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AFYON
|3,45
|14.540.500
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,91
|510.677.495
|% 0,00
|
|ADEL
|24,38
|2.974.642
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AFYON
|3,45
|14.540.500
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,91
|510.677.495
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,91
|510.677.495
|% 0,00
|
|AKSA
|58,45
|140.275.151
|% 0,00
|
|AEFES
|30,46
|127.416.955
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|AKENR
|1,54
|14.620.290
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,91
|510.677.495
|% 0,00
|
|AKENR
|1,54
|14.620.290
|% 0,00
|
|AGYO
|4,00
|35.348.998
|% 0,00
|
|ALARK
|32,96
|277.706.372
|% 0,00
|
|AFYON
|3,45
|14.540.500
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3673
|17,3693
|% -0,34
|
|Euro
|17,4503
|17,5805
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,5359
|20,6389
|% -0,12
|
|Frank
|17,6982
|17,8048
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6140
|4,6372
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-5,64
|
|Altın Gr.
|954
|954
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-4,00
|
|Tam
|6.519
|6.668
|-36,00
|
|Yarım
|3.177
|3.250
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.624
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,33
|