***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2023 10:04
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Forka Ventures Teknoloji Yatırım A.Ş. 3025500 TRY 54,51
Kamil Kılıç 1377000 TRY 24,81
Adabella Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 537000 TRY 9,68
Altogo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 610500 TRY 11
TOPLAM 5550000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141529
BIST
11:394.776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -7,71
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.818
En Düşük
4.751
11:3919,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
11:3921,5132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0724
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
11:391.249,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.249,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,48
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler11:37
|RAYSG
|20,20
|4.652.085
|% 9,96
|
|EUPWR
|65,30
|73.941.410
|% 9,93
|
|GRTRK
|21,28
|430.090
|% 9,92
|
|SNKRN
|27,44
|955.543
|% 9,85
|
|IHAAS
|189,40
|33.168.674
|% 9,29
|
|KERVN
|0,77
|386.087
|% -9,41
|
|YAYLA
|5,08
|29.759.611
|% -5,58
|
|CANTE
|47,52
|24.947.540
|% -4,96
|
|PAGYO
|24,38
|2.892.299
|% -4,91
|
|MIPAZ
|7,74
|18.911.768
|% -4,56
|
|KOPOL
|50,70
|1.653.544.969
|% 3,98
|
|THYAO
|130,70
|1.405.293.740
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,72
|603.488.199
|% -0,83
|
|EREGL
|32,80
|591.840.720
|% -0,30
|
|GARAN
|27,38
|543.607.971
|% 1,03
|
|EKGYO
|6,20
|418.063.968
|% -0,48
|
|AKBNK
|16,72
|603.488.199
|% -0,83
|
|ISCTR
|11,17
|380.985.535
|% -0,36
|
|KOPOL
|50,70
|1.653.544.969
|% 3,98
|
|YKBNK
|9,85
|265.400.875
|% 0,51
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4297
|19,4370
|% 0,15
|
|Euro
|21,4980
|21,5119
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,1396
|24,2606
|% -0,03
|
|Frank
|21,6774
|21,8080
|% -0,12
|
|Riyal
|5,1640
|5,1899
|% 0,04
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|10,10
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,85
|
|Cumhuriyet
|9.062
|9.199
|72,00
|
|Tam
|9.108
|9.262
|-40,00
|
|Yarım
|4.445
|4.529
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.229
|2.278
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,63
|15,65
|0,11
|
|B. Petrol
|78,02
|78,02
|0,30
|