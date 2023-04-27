***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Forka Ventures Teknoloji Yatırım A.Ş. 3025500 TRY 54,51Kamil Kılıç 1377000 TRY 24,81Adabella Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 537000 TRY 9,68Altogo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 610500 TRY 11TOPLAM 5550000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141529BIST