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***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.06.2023 17:05
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
ÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. NO:82/E EMAAR SQUARE E BLOK KAT:26 DAİRE:2606 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2164002606

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.06.2021
KAMİL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019 24.81
MEHMET TEVFİK BAŞKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019
UĞUR DURUKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019
HAKAN EK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.06.2020

Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
LEVENT TARHAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
ÖZER BAHADIR MUHASEBE SORUMLUSU
ONUR ÖZSAN YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİ
İNCİ TAŞDEMİR PROJE DANIŞMANI
ONUR MERT COŞAR YAZILIM PROJE MÜDÜRÜ
AHU ÜNVER UYUM GÖREVLİSİ
MUSTAFA AKSOY MUHASEBE SORUMLUSU
SAMET KAVİ MUHASEBE SORUMLUSU

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ECOFOLIO KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. Paya Dayalı Kitle Fonlama Faaliyetleri 5750000 5750000 TRY 100 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161304


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Cumhuriyet 9.937 10.087 374,00  
Tam 9.868 10.157 407,25  
Yarım 4.818 5.009 238,00  
Çeyrek 2.416 2.504 118,00  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 -0,18  
Gümüş Gr. 17,84 17,86 0,68  
B. Petrol 74,16 74,16 -2,96  
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