***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksÜNALAN MAH. LİBADİYE CAD. NO:82/E EMAAR SQUARE E BLOK KAT:26 DAİRE:2606 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2164002606Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA DUMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.06.2021KAMİL KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019 24.81MEHMET TEVFİK BAŞKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019UĞUR DURUKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 23.05.2019HAKAN EK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 22.06.2020Şirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviLEVENT TARHAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜÖZER BAHADIR MUHASEBE SORUMLUSUONUR ÖZSAN YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİİNCİ TAŞDEMİR PROJE DANIŞMANIONUR MERT COŞAR YAZILIM PROJE MÜDÜRÜAHU ÜNVER UYUM GÖREVLİSİMUSTAFA AKSOY MUHASEBE SORUMLUSUSAMET KAVİ MUHASEBE SORUMLUSUBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiECOFOLIO KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. Paya Dayalı Kitle Fonlama Faaliyetleri 5750000 5750000 TRY 100 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161304BIST