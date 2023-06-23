***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.06.2023 09:15
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@letvencapital.com
letvencapital@hs03.kep.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Levent Tarhan Mali İşler Müdürü 17.06.2019 2164002606 levent.tarhan@letvencapital.com
Kamil Kılıç Genel Müdür 17.06.2019 2164002606 kamil.kilic@letvencapital.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi
İç kontrol sistemi Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Risk yönetim sistemi RiskAktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Limited Şirketi
Teftiş birimi Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Araştırma birimi
Bilgi sistemleri Mono Payments Yazılım Anonim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161449
BIST