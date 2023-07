***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 27.750.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Forka Ventures Teknoloji Yatırım A.Ş. 10902703 TRY 54,51Kamil Kılıç 4962162 TRY 24,81Adabella Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1935135 TRY 9,68Altogo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2200000 TRY 11TOPLAM 20000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171393BIST