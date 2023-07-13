***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2023 14:34
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 27.750.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Forka Ventures Teknoloji Yatırım A.Ş. 10902703 TRY 54,51
Kamil Kılıç 4962162 TRY 24,81
Adabella Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1935135 TRY 9,68
Altogo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2200000 TRY 11
TOPLAM 20000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171393
BIST
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15:376.384
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 42,35
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:3726,1541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0276
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:3729,2376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1736
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:371.643,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,03
|Açılış
|: 1.643,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:37
|EMKEL
|15,07
|120.366.406
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.442.553
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.979.669
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.748.164
|% 10,00
|
|MARKA
|9,47
|26.441.782
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.081.165
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.568.478.751
|% -9,94
|
|ORMA
|67,30
|859.370
|% -7,11
|
|ASELS
|67,95
|7.844.864.401
|% 7,35
|
|ASTOR
|84,50
|6.375.669.600
|% 5,82
|
|YKBNK
|14,33
|5.033.840.869
|% 3,92
|
|THYAO
|210,80
|4.546.667.685
|% -0,05
|
|ISCTR
|14,92
|4.293.575.316
|% 2,05
|
|YKBNK
|14,33
|5.033.840.869
|% 3,92
|
|EKGYO
|8,42
|2.881.674.741
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,92
|4.293.575.316
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,97
|618.137.554
|% 0,00
|
|AKBNK
|24,16
|3.694.408.152
|% 4,59
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1487
|26,1541
|% 0,11
|
|Euro
|29,2228
|29,2376
|% 0,60
|
|Sterlin
|34,0357
|34,2064
|% 0,63
|
|Frank
|30,1532
|30,3348
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9492
|6,9840
|% 0,11
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-2,15
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|10.982
|11.148
|26,00
|
|Tam
|10.591
|10.790
|-36,00
|
|Yarım
|5.296
|5.420
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.656
|2.710
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,41
|0,14
|
|B. Petrol
|80,05
|80,05
|-0,06
|