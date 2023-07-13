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***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2023 14:34
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 27.750.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 20.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Forka Ventures Teknoloji Yatırım A.Ş. 10902703 TRY 54,51
Kamil Kılıç 4962162 TRY 24,81
Adabella Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 1935135 TRY 9,68
Altogo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2200000 TRY 11
TOPLAM 20000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171393


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 15,07 120.366.406 % 10,00  
SMART 11,11 98.442.553 % 10,00  
MTRYO 5,94 7.979.669 % 10,00  
MAALT 489,60 21.748.164 % 10,00  
MARKA 9,47 26.441.782 % 9,99  
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Dolar 26,1487 26,1541 % 0,11  
Euro 29,2228 29,2376 % 0,60  
Sterlin 34,0357 34,2064 % 0,63  
Frank 30,1532 30,3348 % 0,56  
Riyal 6,9492 6,9840 % 0,11  
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15:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.956 -2,15  
Altın Gr. 1.643 1.643 -1,03  
Cumhuriyet 10.982 11.148 26,00  
Tam 10.591 10.790 -36,00  
Yarım 5.296 5.420 -18,00  
Çeyrek 2.656 2.710 -9,00  
Gümüş.Ons 24,28 24,30 0,17  
Gümüş Gr. 20,38 20,41 0,14  
B. Petrol 80,05 80,05 -0,06  
Seans Raporu 15:37
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