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***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.08.2023 21:22
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
LEVENT TARHAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
ÖZER BAHADIR MUHASEBE SORUMLUSU
ONUR ÖZSAN YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİ
İNCİ TAŞDEMİR PROJE DANIŞMANI
ONUR MERT COŞAR YAZILIM PROJE MÜDÜRÜ
AHU ÜNVER PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MUSTAFA AKSOY MUHASEBE SORUMLUSU
SAMET KAVİ MUHASEBE SORUMLUSU

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
AHU ÜNVER PORTFÖY YÖNETİCİSİ YATIRIM UZMANI VE BROKER SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 201561 - 300977

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Fon Hizmet Biriminin sorumlulukları Şirket'in Muhasebe birimi tarafından yerine getirilmektedir
İç kontrol sistemi Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Risk yönetim sistemi RiskAktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Limited Şirketi
Teftiş birimi Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Araştırma birimi Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Bilgi sistemleri Mono Payments Yazılım Anonim Şirketi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188008


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKSUN 96,80 977.605.797 % 10,00  
DOHOL 14,74 2.430.043.085 % 10,00  
TURSG 24,42 466.913.170 % 10,00  
TUPRS 139,70 10.837.966.398 % 10,00  
TATEN 29,92 7.614.879 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,1508 27,1624 % 0,35  
Euro 29,6111 29,6228 % 0,51  
Sterlin 34,5368 34,7100 % 0,49  
Frank 30,7810 30,9664 % 0,69  
Riyal 7,2185 7,2547 % 0,29  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.895 5,42  
Altın Gr. 1.654 1.654 9,62  
Cumhuriyet 11.372 11.543 47,00  
Tam 11.146 11.240 112,00  
Yarım 5.590 5.646 57,00  
Çeyrek 2.786 2.823 28,00  
Gümüş.Ons 23,29 23,31 0,55  
Gümüş Gr. 20,33 20,36 0,55  
B. Petrol 84,34 84,34 -0,48  
Seans Raporu 18:05
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