***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.08.2023 21:22
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
LEVENT TARHAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
ÖZER BAHADIR MUHASEBE SORUMLUSU
ONUR ÖZSAN YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİ
İNCİ TAŞDEMİR PROJE DANIŞMANI
ONUR MERT COŞAR YAZILIM PROJE MÜDÜRÜ
AHU ÜNVER PORTFÖY YÖNETİCİSİ
MUSTAFA AKSOY MUHASEBE SORUMLUSU
SAMET KAVİ MUHASEBE SORUMLUSU
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
AHU ÜNVER PORTFÖY YÖNETİCİSİ YATIRIM UZMANI VE BROKER SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 201561 - 300977
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Fon Hizmet Biriminin sorumlulukları Şirket'in Muhasebe birimi tarafından yerine getirilmektedir
İç kontrol sistemi Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Risk yönetim sistemi RiskAktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Limited Şirketi
Teftiş birimi Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Araştırma birimi Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Bilgi sistemleri Mono Payments Yazılım Anonim Şirketi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188008
BIST