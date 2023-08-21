***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviLEVENT TARHAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜÖZER BAHADIR MUHASEBE SORUMLUSUONUR ÖZSAN YATIRIM KOMİTESİ ÜYESİİNCİ TAŞDEMİR PROJE DANIŞMANIONUR MERT COŞAR YAZILIM PROJE MÜDÜRÜAHU ÜNVER PORTFÖY YÖNETİCİSİMUSTAFA AKSOY MUHASEBE SORUMLUSUSAMET KAVİ MUHASEBE SORUMLUSUPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıAHU ÜNVER PORTFÖY YÖNETİCİSİ YATIRIM UZMANI VE BROKER SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - TÜREV ARAÇLAR LİSANSI 201561 - 300977Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Fon Hizmet Biriminin sorumlulukları Şirket'in Muhasebe birimi tarafından yerine getirilmektedirİç kontrol sistemi Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim ŞirketiRisk yönetim sistemi RiskAktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Limited ŞirketiTeftiş birimi Meksa Yatırım Menkul Değerler Anonim ŞirketiAraştırma birimi Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Anonim ŞirketiBilgi sistemleri Mono Payments Yazılım Anonim Şirketihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188008BIST