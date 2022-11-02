***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.11.2022 10:51
***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/10/2022
Karar Sayısı
41
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076130
BIST
10:384.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 8,96
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:3818,6244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:3818,4192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:38988,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,40
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:38
|VAKKO
|37,26
|10.659.639
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|30.031.678
|% 9,92
|
|MNDTR
|24,98
|54.013.726
|% 9,37
|
|BRLSM
|19,46
|82.501.686
|% 8,05
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|MARTI
|5,57
|17.584.198
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|161,40
|100.897.152
|% -6,71
|
|LIDER
|45,40
|8.570.208
|% -5,93
|
|HEDEF
|13,93
|22.157.469
|% -5,69
|
|THYAO
|102,10
|1.024.604.622
|% -0,29
|
|SASA
|127,60
|934.656.797
|% -2,97
|
|ASELS
|33,70
|728.610.613
|% 1,08
|
|PETKM
|13,92
|559.036.465
|% 2,28
|
|TUPRS
|394,70
|547.337.643
|% 1,21
|
|EKGYO
|4,55
|405.723.360
|% 0,89
|
|IHLAS
|0,84
|40.578.118
|% 3,70
|
|PETKM
|13,92
|559.036.465
|% 2,28
|
|ODAS
|8,08
|278.660.469
|% 3,06
|
|ALBRK
|2,35
|75.275.586
|% 2,62
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6163
|18,6244
|% 0,21
|
|Euro
|18,4082
|18,4192
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,3325
|21,4395
|% 0,22
|
|Frank
|18,5573
|18,6691
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,06
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,95
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.274
|1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|0,71
|