***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.03.2022 09:14
***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
LIDER.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] LDR Turizm A.Ş. Miktar*: 17.000.000 TL nominal, Aracı: TRA Kapanış Tarihi: 30.03.2022, Fiyat: 18,65 TL *Fazla talep gelmesi halinde 3.400.000 TL nominal değerli paylar da satışa konu olabilecektir. İlgili sırada maksimum emir değeri 380.460.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013908
BIST
12:472.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 23,87
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:4714,6748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1021
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6760
En Düşük
14,5332
12:4716,3472
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1619
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:47904,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,58
|Açılış
|: 904,93
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:47
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|269.570.207
|% 9,29
|
|DESA
|14,43
|20.194.278
|% 8,17
|
|PRZMA
|3,90
|3.036.252
|% 8,03
|
|ADESE
|0,77
|66.380.241
|% 6,94
|
|CEOEM
|14,34
|107.943.619
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|KAREL
|12,91
|75.655.288
|% -7,39
|
|PKENT
|218,00
|20.498.950
|% -7,19
|
|DZGYO
|2,72
|25.562.847
|% -6,21
|
|THYAO
|31,52
|2.086.726.496
|% -0,38
|
|GARAN
|12,17
|1.291.053.330
|% 0,50
|
|ASELS
|24,58
|1.215.716.966
|% 2,76
|
|SISE
|15,29
|889.636.852
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,07
|696.542.188
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|696.542.188
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,17
|162.229.194
|% 3,54
|
|ODAS
|1,66
|213.528.456
|% 1,22
|
|TSKB
|1,46
|165.748.530
|% 2,10
|
|GARAN
|12,17
|1.291.053.330
|% 0,50
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6665
|14,6748
|% 0,70
|
|Euro
|16,3311
|16,3472
|% 1,00
|
|Sterlin
|19,2264
|19,3228
|% 1,07
|
|Frank
|15,7772
|15,8723
|% 1,20
|
|Riyal
|3,8981
|3,9176
|% 0,68
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|0,83
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,58
|
|Cumhuriyet
|5.995
|6.085
|41,00
|
|Tam
|5.973
|6.121
|47,58
|
|Yarım
|2.887
|2.961
|23,02
|
|Çeyrek
|1.448
|1.481
|11,51
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,02
|