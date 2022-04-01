***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
01.04.2022 12:02
***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
LDR Turizm payları, 04/04/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 66.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
LDR TURIZM XUTUM 04/04/2022
LDR TURIZM XTUMY 04/04/2022
LDR TURIZM XYLDZ 04/04/2022
LDR TURIZM XHARZ 04/04/2022
LDR TURIZM XUHIZ 04/04/2022
LDR TURIZM XSIST 04/04/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014901
BIST
11:572.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 13,45
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
11:5714,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0205
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
11:5716,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0047
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
11:57912,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,35
|Açılış
|: 912,38
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler11:57
|ULUSE
|124,60
|3.793.572
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,40
|57.248.263
|% 9,27
|
|ASUZU
|80,00
|99.856.893
|% 6,95
|
|CELHA
|7,80
|6.714.698
|% 5,41
|
|TUPRS
|225,30
|981.107.090
|% 5,08
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,11
|16.491.942
|% -6,33
|
|PENTA
|353,00
|42.779.453
|% -5,82
|
|ETILR
|8,90
|3.145.698
|% -5,72
|
|AYCES
|68,00
|2.013.079
|% -5,62
|
|THYAO
|32,94
|1.789.593.925
|% 2,11
|
|TUPRS
|225,30
|981.107.090
|% 5,08
|
|KRDMD
|15,37
|946.546.467
|% 0,46
|
|PETKM
|9,22
|720.539.820
|% 2,10
|
|TTKOM
|10,56
|481.278.712
|% 1,34
|
|ODAS
|1,71
|179.715.042
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,09
|326.711.343
|% 0,25
|
|PETKM
|9,22
|720.539.820
|% 2,10
|
|THYAO
|32,94
|1.789.593.925
|% 2,11
|
|TTKOM
|10,56
|481.278.712
|% 1,34
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6877
|14,6921
|% 0,14
|
|Euro
|16,2418
|16,2547
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,2204
|19,3168
|% -0,01
|
|Frank
|15,8324
|15,9277
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9033
|3,9229
|% 0,14
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-3,64
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,88
|
Seans Raporu
11:57
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12:10YKSLN
Yüzde 4.16 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 470, 054 adet işlem
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12:09DAPGM
Yüzde 7.12 oranında artışla 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 065, 132 adet işlem
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 63 artarak (% 0.83 ) 2, 498
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12:08XU100
Endeks 2, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 14, 683.00 milyon TL de
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12:08DAPGM
Yüzde 8.94 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 944, 860 adet işlem