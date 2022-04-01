***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [LIDER]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarLDR Turizm payları, 04/04/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 66.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiLDR TURIZM XUTUM 04/04/2022LDR TURIZM XTUMY 04/04/2022LDR TURIZM XYLDZ 04/04/2022LDR TURIZM XHARZ 04/04/2022LDR TURIZM XUHIZ 04/04/2022LDR TURIZM XSIST 04/04/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014901BIST