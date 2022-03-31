***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
31.03.2022 18:14
***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [LIDER]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
31/03/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
LDR Turizm A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
20.400.000
Baz Fiyat (TL)
18,65
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/04/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
29-30/03/2022
Açıklamalar
LDR Turizm A.Ş.'nin (Şirket) 20.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 66.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/04/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 18,65 TL/pay baz fiyat, "LIDER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014682
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0356
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6915
En Düşük
14,5922
18:0516,2930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0611
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05917,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,08
|Açılış
|: 917,08
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
918,51
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6699
|14,6887
|% 0,24
|
|Euro
|16,2764
|16,2930
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,2341
|19,3305
|% 0,18
|
|Frank
|15,8572
|15,9527
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|10,09
|
|Altın Gr.
|917
|917
|5,64
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
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17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
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