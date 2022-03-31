***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***LIDER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [LIDER]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi31/03/2022Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıLDR Turizm A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)20.400.000Baz Fiyat (TL)18,65İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih04/04/2022Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi29-30/03/2022AçıklamalarLDR Turizm A.Ş.'nin (Şirket) 20.400.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 66.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 04/04/2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 18,65 TL/pay baz fiyat, "LIDER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014682BIST