***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.07.2022 11:05
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047143
BIST
14:532.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,63
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.514
14:5317,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0861
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7325
En Düşük
17,5641
14:5318,0684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1432
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,0684
En Düşük
17,9005
14:53957,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,85
|Açılış
|: 957,40
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
961,50
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler14:53
|HEDEF
|8,26
|33.968.664
|% 9,99
|
|VANGD
|4,03
|9.403.510
|% 9,81
|
|AVTUR
|2,18
|2.217.713
|% 9,55
|
|ULUUN
|24,84
|313.770.396
|% 8,00
|
|RODRG
|21,22
|1.628.709
|% 6,10
|
|LIDER
|24,12
|90.926.629
|% -10,00
|
|SANFM
|15,70
|12.694.398
|% -5,71
|
|HUBVC
|9,03
|16.764.573
|% -4,95
|
|IMASM
|65,00
|50.901.004
|% -4,27
|
|CANTE
|51,05
|17.646.954
|% -4,22
|
|EKGYO
|3,08
|863.746.528
|% 2,33
|
|ODAS
|3,72
|771.026.131
|% 3,91
|
|TKFEN
|24,56
|350.675.938
|% 4,07
|
|PGSUS
|180,00
|324.228.710
|% -2,17
|
|ULUUN
|24,84
|313.770.396
|% 8,00
|
|ODAS
|3,72
|771.026.131
|% 3,91
|
|MOBTL
|1,79
|91.293.633
|% -1,10
|
|SEGYO
|1,14
|54.820.008
|% 1,79
|
|PEKGY
|1,40
|24.081.545
|% 2,94
|
|FORMT
|1,74
|27.958.187
|% -3,33
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,6766
|17,6878
|% 0,49
|
|Euro
|18,0519
|18,0684
|% 0,80
|
|Sterlin
|21,0288
|21,1343
|% 0,03
|
|Frank
|18,0886
|18,1976
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6892
|4,7128
|% 0,42
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-11,53
|
|Altın Gr.
|955
|956
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|-38,00
|
|Tam
|6.536
|6.606
|-2,00
|
|Yarım
|3.185
|3.232
|3,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,63
|
Seans Raporu
14:53
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-
15:07ALARK
Yüzde 4.90 oranında artışla 35.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 421, 517 adet işlem
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15:06FENER
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 51.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 112 adet işlem
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15:04TKFEN
Yüzde 4.07 oranında artışla 24.56 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 537, 609 adet işlem
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15:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 3 kaybederek (% -0.01 ) 2, 227
-
15:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, VANGD, COSMO, AVTUR