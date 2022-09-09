***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.09.2022 17:29
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062002
BIST
17:273.523
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 85,80
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.546
En Düşük
3.452
17:2718,2408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
17:2718,3389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1095
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
17:271.004,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.004,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler17:25
|GARAN
|26,18
|2.870.578.386
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.399.959.651
|% 9,99
|
|ISCTR
|12,44
|3.952.932.554
|% 9,99
|
|DESA
|27,98
|57.635.348
|% 9,98
|
|OSMEN
|38,12
|10.314.111
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,25
|180.487
|% -7,67
|
|HEDEF
|9,09
|41.623.372
|% -7,34
|
|MEDTR
|24,56
|32.654.427
|% -6,83
|
|MTRKS
|35,64
|48.625.698
|% -6,55
|
|DOGUB
|9,58
|6.351.742
|% -5,71
|
|AKBNK
|15,99
|14.416.946.920
|% 5,54
|
|YKBNK
|9,15
|8.800.813.488
|% 7,52
|
|EREGL
|32,64
|7.927.103.417
|% 5,63
|
|THYAO
|73,65
|5.777.364.308
|% 0,89
|
|SISE
|26,30
|5.226.073.886
|% 1,54
|
|EKGYO
|5,09
|5.025.808.800
|% 4,09
|
|YKBNK
|9,15
|8.800.813.488
|% 7,52
|
|AKBNK
|15,99
|14.416.946.920
|% 5,54
|
|ISCTR
|12,44
|3.952.932.554
|% 9,99
|
|KRDMD
|14,26
|3.790.363.443
|% 9,95
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2336
|18,2425
|% 0,11
|
|Euro
|18,3196
|18,3278
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0503
|21,1559
|% 0,69
|
|Frank
|18,9135
|19,0274
|% 1,08
|
|Riyal
|4,8391
|4,8634
|% 0,07
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|5,69
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|4,33
|
|Cumhuriyet
|6.737
|6.839
|9,00
|
|Tam
|6.762
|6.838
|9,00
|
|Yarım
|3.295
|3.343
|5,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
|
|B. Petrol
|91,70
|91,70
|2,55
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40SEKUR
Yüzde 6.59 oranında artışla 23.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 077 adet işlem
-
17:39ISFIN
Yüzde 6.13 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 087, 646 adet işlem
-
17:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, TCELL, FROTO
-
17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 64 artarak (% 2.72 ) 3, 154
-
17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, OSMEN, GLBMD, KRDMB, DESA, HKTM, HALKB, GARAN, GRNYO, KRDMA