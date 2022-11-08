***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:33
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077830
BIST
10:504.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 26,13
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.297
10:5018,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1355
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6125
En Düşük
18,4157
10:5018,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0784
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6149
En Düşük
18,4643
10:50997,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,67
|Açılış
|: 997,82
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:49
|DESA
|42,98
|28.891.320
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|108.268.139
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,79
|27.127.490
|% 9,15
|
|GARFA
|21,38
|5.338.028
|% 8,69
|
|DITAS
|23,40
|6.478.676
|% -36,55
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,88
|4.439.708.105
|% 3,44
|
|THYAO
|108,90
|2.506.139.523
|% 1,59
|
|KRDMD
|13,66
|1.704.895.250
|% -1,37
|
|PETKM
|14,51
|1.111.442.725
|% -0,96
|
|ASELS
|35,96
|1.041.835.727
|% 0,84
|
|EKGYO
|4,66
|953.465.794
|% -2,71
|
|KRDMD
|13,66
|1.704.895.250
|% -1,37
|
|EREGL
|37,88
|4.439.708.105
|% 3,44
|
|SKBNK
|2,10
|188.731.559
|% 0,96
|
|PETKM
|14,51
|1.111.442.725
|% -0,96
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6005
|18,6026
|% 0,68
|
|Euro
|18,6071
|18,6196
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2484
|21,3550
|% 0,15
|
|Frank
|18,6689
|18,7814
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% 0,60
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,16
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.677
|6.737
|-11,00
|
|Yarım
|3.254
|3.294
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,71
|97,71
|-0,21
|
Seans Raporu
10:49
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