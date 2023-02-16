***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:45
***LIDER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LIDER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114199
BIST
14:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 50,59
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:0518,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0084
|Açılış
|: 19,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:0520,1937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0355
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:051.113,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.113,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:02
|OYAKC
|30,14
|207.274.339
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.002.651
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|9.015.383
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.537.229
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|27.473.969
|% 9,98
|
|HATEK
|8,42
|25.261.924
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|498.397.786
|% -9,94
|
|MRGYO
|4,82
|38.994.795
|% -9,91
|
|KRONT
|69,80
|29.847.886
|% -9,76
|
|SKTAS
|3,45
|24.260.326
|% -9,69
|
|THYAO
|141,70
|6.367.403.189
|% 1,29
|
|EREGL
|43,48
|4.776.847.984
|% 5,23
|
|TUPRS
|626,80
|3.654.201.601
|% 9,03
|
|KRDMD
|19,23
|2.971.526.108
|% 9,95
|
|SISE
|44,56
|2.666.059.980
|% 4,36
|
|KRDMD
|19,23
|2.971.526.108
|% 9,95
|
|AKBNK
|16,30
|2.430.545.933
|% 0,80
|
|YKBNK
|9,30
|1.350.202.374
|% 4,03
|
|EKGYO
|7,42
|919.357.128
|% 3,06
|
|EREGL
|43,48
|4.776.847.984
|% 5,23
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8484
|18,8515
|% 0,02
|
|Euro
|20,1965
|20,2035
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6527
|22,7663
|% 0,20
|
|Frank
|20,3579
|20,4806
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0108
|5,0359
|% 0,03
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,58
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|0,11
|
|Cumhuriyet
|7.538
|7.652
|21,00
|
|Tam
|7.580
|7.630
|-5,00
|
|Yarım
|3.703
|3.734
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.851
|1.867
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|-0,16
|