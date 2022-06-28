***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.06.2022 14:24
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin belirlenmesi 28.06.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039663
BIST
17:222.502
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -27,59
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.502
17:2216,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0721
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:2217,4561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0703
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:22974,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,04
|Açılış
|: 974,89
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DOKTA
|34,98
|8.630.203
|% 10,00
|
|BMSCH
|10,34
|91.444.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.047.827
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.695.184
|% 9,96
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,37
|99.327.249
|% -7,91
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,36
|143.874.416
|% -6,28
|
|KRTEK
|19,84
|17.842.710
|% -5,25
|
|THYAO
|49,04
|4.916.330.334
|% -1,05
|
|SISE
|21,80
|1.429.235.079
|% 0,65
|
|EREGL
|27,70
|1.248.350.150
|% -0,50
|
|SAHOL
|20,22
|1.174.733.590
|% -0,10
|
|KRDMD
|11,90
|990.241.125
|% -3,34
|
|YKBNK
|4,52
|915.149.139
|% -2,80
|
|ODAS
|3,11
|568.509.460
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,64
|464.099.513
|% 2,33
|
|TSKB
|2,09
|350.227.417
|% -1,42
|
|AKBNK
|8,41
|905.901.865
|% -1,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5689
|16,6029
|% 0,47
|
|Euro
|17,4231
|17,4590
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,2340
|20,3355
|% 0,08
|
|Frank
|17,3014
|17,4056
|% 0,49
|
|Riyal
|4,4138
|4,4359
|% 0,51
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,55
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.615
|22,00
|
|Tam
|6.507
|6.605
|13,00
|
|Yarım
|3.190
|3.231
|7,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,30
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35XU100
Endeks 2, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 29, 103.00 milyon TL de
-
17:35KONKA
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 488, 425 adet işlem
-
17:33KONKA
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 20.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 478, 992 adet işlem
-
17:32TEZOL
Yüzde -54.90 oranında düşüşle 8.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 670, 804 adet işlem
-
17:31IHAAS
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 27.84 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 312 adet işlem