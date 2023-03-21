***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.03.2023 14:58
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, 21/03/2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 dönemi denetimi için Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine, denetçi seçiminin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126721
BIST
15:084.918
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -57,28
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:0819,0280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:0820,5467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1986
|Açılış
|: 20,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5467
En Düşük
20,3199
15:081.202,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.202,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:06
|AKFYE
|14,33
|3.072.968
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.255.667
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.513.572
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.257.010
|% 9,93
|
|DENGE
|2,19
|61.735.361
|% 8,42
|
|AVOD
|2,92
|127.399.256
|% -8,75
|
|GLRYH
|8,50
|93.314.798
|% -8,70
|
|VANGD
|7,08
|12.000.533
|% -8,65
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|AKGRT
|2,66
|172.671.902
|% -8,28
|
|ASTOR
|61,50
|6.714.088.738
|% 5,22
|
|GOKNR
|25,40
|2.802.623.892
|% 7,81
|
|ISCTR
|13,95
|2.134.178.446
|% -0,36
|
|THYAO
|123,20
|2.042.202.512
|% -2,30
|
|KOZAL
|20,42
|1.937.419.170
|% -2,20
|
|ISCTR
|13,95
|2.134.178.446
|% -0,36
|
|EKGYO
|6,67
|819.166.253
|% -2,06
|
|ASTOR
|61,50
|6.714.088.738
|% 5,22
|
|GOKNR
|25,40
|2.802.623.892
|% 7,81
|
|METRO
|1,96
|189.594.005
|% 3,16
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0218
|19,0289
|% 0,13
|
|Euro
|20,5253
|20,5408
|% 0,95
|
|Sterlin
|23,2451
|23,3617
|% -0,12
|
|Frank
|20,5099
|20,6334
|% 0,64
|
|Riyal
|5,0481
|5,0734
|% 0,08
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-15,46
|
|Altın Gr.
|1.202
|1.202
|-7,19
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.117
|8.199
|-43,00
|
|Yarım
|3.979
|4.012
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.990
|2.006
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,73
|13,74
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|0,90
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:21KRVGD
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 900, 819 adet işlem
-
15:20AZTEK
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 23.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 228, 213 adet işlem
-
15:19AKFGY
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 423, 201 adet işlem
-
15:18SMRTG
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 86.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 467, 055 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 4, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 16 altında . İşlem hacmi 35, 212.00 milyon TL de