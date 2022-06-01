***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.05.2022,27.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 66.000.000 TL olduğunu gösteren Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekte yer alan yeni şekli İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.06.2022 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 01.06.2021 tarih ve 10589 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033998BIST