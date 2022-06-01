***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.06.2022 17:44
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.05.2022,27.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 66.000.000 TL olduğunu gösteren Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin ekte yer alan yeni şekli İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.06.2022 tarihinde tescil edilmiş, tescil işlemi 01.06.2021 tarih ve 10589 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033998
BIST
17:492.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,52
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:4916,3975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
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16,4574
En Düşük
16,3733
17:4917,5534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0683
|Açılış
|: 17,5500
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|Önceki Kapanış
|: 17,5300
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17,7060
En Düşük
17,5042
17:49972,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,28
|Açılış
|: 972,67
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|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:47
|PENTA
|496,60
|83.295.491
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|234.908.023
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.362.661
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|40.196.050
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|255.908.849
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.106.427
|% -9,97
|
|MEPET
|3,23
|25.883.436
|% -7,98
|
|METRO
|1,12
|74.978.623
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.522.761
|% -5,63
|
|THYAO
|49,46
|3.661.049.274
|% -0,88
|
|SASA
|37,76
|1.994.789.142
|% 3,51
|
|GARAN
|15,05
|1.862.134.936
|% 3,44
|
|KRDMD
|14,92
|1.728.811.144
|% 1,50
|
|SISE
|20,94
|1.652.750.388
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,81
|1.079.543.028
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,72
|1.360.114.920
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,98
|1.108.658.587
|% -0,75
|
|KARSN
|7,24
|1.326.727.697
|% 3,58
|
|AKBNK
|8,44
|1.503.425.803
|% 0,96
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3855
|16,3966
|% 0,01
|
|Euro
|17,5198
|17,5457
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,4636
|20,5663
|% -0,73
|
|Frank
|16,9683
|17,0705
|% -0,35
|
|Riyal
|4,3646
|4,3865
|% 0,07
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,48
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,09
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,96
|
Seans Raporu
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17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
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17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
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17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
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