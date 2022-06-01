***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme
01.06.2022 17:14
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Kuruluş 11/08/2010 17/08/2010 7630
Madde 6 - Sermaye 13/05/2011 20/05/2011 7819
Madde 6 - Sermaye 11/10/2011 17/10/2011 7922
Madde 3 - Amaç ve konu 11/10/2011 17/10/2011 7922
Madde 3 - Amaç ve konu 01/11/2011 07/11/2012 8188
Madde 6 - Sermaye 08/01/2012 24/01/2012 7990
Madde 6 - Sermaye 04/09/2012 10/09/2012 8149
Nevi Değişikliği (Esas sözleşmenin tüm maddeleri) 20/12/2012 26/12/2012 8223
Madde 3 - Amaç ve konu 28/02/2013 06/03/2013 8272
Madde 6 - Sermaye 17/06/2013 20/06/2013 8346
Madde 7 - Yönetim Kurulu ve Süresi, Madde 8 - Şirketin Temsili 18/11/2013 22/11/2011 8449
Madde 6 - Sermaye 26/03/2014 01/04/2014 8540
Madde 8 - Şirketin Temsili 12/01/2017 18/01/2017 9244
Madde 15 - Borçlanma Aracı İhracı 15/06/2017 21/06/2017 9352
Madde 6 - Sermaye Artırımı 06/12/2018 12/12/2018 9722
Madde 6 - Sermaye Artırımı 27/06/2019 03/07/2019 9861
Madde 6 - Sermaye Artırımı 12/07/2019 19/07/2019 9872
Madde 6 - Sermaye Artırımı 19/08/2021 19/08/2021 10391
Esas Sözleşmenin 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15 Maddelerinin Değiştirilmesi ve Esas Sözleşmeye 16.17.18. ve 19. Maddelerin Eklenmesi 05/01/2022 10/01/2022 10491
Madde 6 - Sermaye Artırımı 01/06/2022 01/06/2022 10589
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033959
BIST