***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
16.03.2020 18:11
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
LDR Turizm A.Ş.'nin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu ektekdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829497
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0864
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
18:057,1407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1077
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
18:05307,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -4,09
|Açılış
|: 307,30
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.049.475
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|287.390
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.196.446
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.037.725
|% 0,49
|
|AKFGY
|2,07
|1.535.295
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.712.945
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|10.054.194
|% -10,00
|
|ANACM
|2,52
|12.132.623
|% -10,00
|
|BURVA
|11,61
|125.268
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.235.318
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|726.962.814
|% -9,96
|
|GARAN
|8,18
|697.618.048
|% -9,21
|
|YKBNK
|2,03
|255.446.603
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.841.245
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|255.446.603
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.233.218
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|726.962.814
|% -9,96
|
|GARAN
|8,18
|697.618.048
|% -9,21
|
|IHLGM
|0,86
|72.587.979
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8640
|7,9034
|% 1,50
|
|Frank
|6,7352
|6,7758
|% 1,65
|
|Riyal
|1,7047
|1,7132
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-40,26
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-5,35
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,90
|-1,84
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,69
|-0,31
|
|B. Petrol
|30,87
|30,87
|-2,98
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