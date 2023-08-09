***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarLDR Turizm A.Ş. 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182979BIST