***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 49.176.795 209.167 330.545 4.241.646 16.120.271 70.078.424Transferler105.656 16.014.615 -16.120.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.190 85.819.262 85.804.072Kar Payları-1.176.471 -1.176.471Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 49.176.795 193.977 436.201 19.079.790 85.819.262 154.706.025 154.706.025Transferler3.000.000 481.744 82.337.518 -85.819.262Dönem Karı (Zararı)140.285.954 140.285.954Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-231.025 -231.025Sermaye Arttırımı823.205 823.205Kar Payları-6.713.348 -6.713.348Dönem Sonu Bakiyeler22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 288.870.811Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI161.531.459 67.611.310Dönem Karı (Zararı)140.285.954 85.819.262Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)140.285.954 85.819.262Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler83.890.758 53.128.216Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 206.464 257.483Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-216.849 359.014Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -216.849 359.014Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler121.733 150.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 121.733 150.008Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.404.934 303.855Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 2.620.425 882.211Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -225.579 -623.605Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 10.088 45.249Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 5.117.225 12.214.940Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.209.571 -2.733.914Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler12 -9.209.571 -2.733.914Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 37.623.076 21.663.753Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler47.843.746 20.913.077Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler47.843.746 20.913.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-54.206.589 -68.749.626Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-29 -609.456 -1.713.355Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9-29 2.304.984 -2.907.181Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -50.444.624 -57.472.568Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-29 -6.797.938 -5.332.498Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 95.100 14.899Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9-29 553.809 -195.471İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler691.536 695.272 -2.052.052Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.736 908.600Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları169.970.123 70.197.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 -77.001 -110.938Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -8.237.079 -2.475.604Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-124.584YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-209.073.632 -116.805.368Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6 18.409.623 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 0 -18.409.623Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.603.977 106.768.057Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 99.603.977 106.768.057Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-323.516.803 -199.117.716Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -323.318.755 -199.117.716Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -198.048 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.570.429 -6.046.086FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.347.795 91.867.360Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 823.205 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 426.492.630 314.606.627Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -261.254.692 -221.562.796Ödenen Temettüler22 -6.713.348 -1.176.471YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.805.622 42.673.302NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)111.805.622 42.673.302DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ63.524.822 20.851.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ175.330.444 63.524.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 175.330.444 63.524.822Finansal Yatırımlar6 18.409.623Ticari Alacaklar7.538.672 6.722.455İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 19.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 7.519.454 6.722.455Diğer Alacaklar707.907 3.012.891İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 3.000.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 707.907 12.891Türev Araçlar393.750 5.315.235Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 393.750 5.315.235Stoklar10 74.098.319 76.164.191Peşin Ödenmiş Giderler4.706.699 3.835.031İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 4.706.699 3.835.031Diğer Dönen Varlıklar1.566.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21 1.566.940ARA TOPLAM262.775.791 178.551.188TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR262.775.791 178.551.188DURAN VARLIKLARTürev Araçlar195.740Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 195.740Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 65.460.000 52.680.000Maddi Duran Varlıklar665.555.994 437.357.108Binalar14 4.309.848 4.409.484Mobilya ve Demirbaşlar14 330.199 150.909Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15 660.915.947 432.796.715Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 331.175 32.365Markalar124.584Lisanslar206.591 32.365TOPLAM DURAN VARLIKLAR731.347.169 490.265.213TOPLAM VARLIKLAR994.122.960 668.816.401KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar24.362.507 37.827.930İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24.362.507 37.827.930Banka Kredileri7 16.451.151 29.985.287Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 7.911.356 7.842.643Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları313.625.980 204.204.818İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları313.625.980 204.204.818Banka Kredileri7 313.625.980 204.204.818Ticari Borçlar17.273.175 24.296.692İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 17.273.175 24.296.692Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 212.659 117.559Diğer Borçlar1.035.518 481.709İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.035.518 481.709Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler834.313 255.015Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri18 834.313 255.015Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.450.666 2.033.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.450.666 2.033.700Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 3.201.393 769.351Kısa Vadeli Karşılıklar229.838 116.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 229.838 116.717ARA TOPLAM362.226.049 270.103.491TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER362.226.049 270.103.491UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar292.027.943 220.125.319İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar292.027.943 220.125.319Banka Kredileri7 283.255.346 211.036.663Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 8.772.597 9.088.656Uzun Vadeli Karşılıklar431.043 191.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 431.043 191.398Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 50.567.114 23.690.168TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER343.026.100 244.006.885TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER705.252.149 514.110.376ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar288.870.811 154.706.025Ödenmiş Sermaye22 53.000.000 49.176.795Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 -37.048 193.977Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -37.048 193.977Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -37.048 193.977Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler917.945 436.201Yasal Yedekler22 917.945 436.201Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 94.703.960 19.079.790Net Dönem Karı veya Zararı22 140.285.954 85.819.262TOPLAM ÖZKAYNAKLAR288.870.811 154.706.025TOPLAM KAYNAKLAR994.122.960 668.816.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 476.301.309 366.388.143Satışların Maliyeti23 -204.410.346 -166.883.653TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)271.890.963 199.504.490BRÜT KAR (ZARAR)271.890.963 199.504.490Genel Yönetim Giderleri24 -10.478.812 -7.628.869Pazarlama Giderleri24 -1.212.097 -988.160Diğer Kazançlar (Kayıplar)25 -2.847.886 -557.569ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)25 257.352.168 190.329.892Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 37.106.963 9.996.853Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -274.320FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)294.184.811 200.326.745Finansman Gelirleri27 800.222 763.691Finansman Giderleri27 -117.076.003 -93.607.421SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)177.909.030 107.483.015Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-37.623.076 -21.663.753Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -10.669.121 -2.866.841Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -26.953.955 -18.796.912SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)140.285.954 85.819.262DÖNEM KARI (ZARARI)140.285.954 85.819.262Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları140.285.954 85.819.262Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-231.025 -15.190Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -308.033 -19.474Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler77.008 4.284Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 77.008 4.284Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-231.025 -15.190TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)140.054.929 85.804.072Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları140.054.929 85.804.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022183BIST