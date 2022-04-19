***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor
19.04.2022 19:18
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 49.176.795 209.167 330.545 4.241.646 16.120.271 70.078.424
Transferler
105.656 16.014.615 -16.120.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.190 85.819.262 85.804.072
Kar Payları
-1.176.471 -1.176.471
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 49.176.795 193.977 436.201 19.079.790 85.819.262 154.706.025 154.706.025
Transferler
3.000.000 481.744 82.337.518 -85.819.262
Dönem Karı (Zararı)
140.285.954 140.285.954
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-231.025 -231.025
Sermaye Arttırımı
823.205 823.205
Kar Payları
-6.713.348 -6.713.348
Dönem Sonu Bakiyeler
22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 288.870.811
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.531.459 67.611.310
Dönem Karı (Zararı)
140.285.954 85.819.262
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
140.285.954 85.819.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.890.758 53.128.216
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 206.464 257.483
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-216.849 359.014
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -216.849 359.014
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
121.733 150.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 121.733 150.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.404.934 303.855
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 2.620.425 882.211
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -225.579 -623.605
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 10.088 45.249
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 5.117.225 12.214.940
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.209.571 -2.733.914
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -9.209.571 -2.733.914
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 37.623.076 21.663.753
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
47.843.746 20.913.077
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
47.843.746 20.913.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.206.589 -68.749.626
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 -609.456 -1.713.355
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 2.304.984 -2.907.181
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -50.444.624 -57.472.568
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 -6.797.938 -5.332.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 95.100 14.899
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 553.809 -195.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
691.536 695.272 -2.052.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.736 908.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
169.970.123 70.197.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -77.001 -110.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -8.237.079 -2.475.604
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-124.584
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-209.073.632 -116.805.368
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 18.409.623 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 0 -18.409.623
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.603.977 106.768.057
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 99.603.977 106.768.057
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-323.516.803 -199.117.716
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -323.318.755 -199.117.716
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -198.048 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.570.429 -6.046.086
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.347.795 91.867.360
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 823.205 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 426.492.630 314.606.627
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -261.254.692 -221.562.796
Ödenen Temettüler
22 -6.713.348 -1.176.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.805.622 42.673.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
111.805.622 42.673.302
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.524.822 20.851.520
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
175.330.444 63.524.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 175.330.444 63.524.822
Finansal Yatırımlar
6 18.409.623
Ticari Alacaklar
7.538.672 6.722.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 19.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 7.519.454 6.722.455
Diğer Alacaklar
707.907 3.012.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 3.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 707.907 12.891
Türev Araçlar
393.750 5.315.235
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 393.750 5.315.235
Stoklar
10 74.098.319 76.164.191
Peşin Ödenmiş Giderler
4.706.699 3.835.031
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 4.706.699 3.835.031
Diğer Dönen Varlıklar
1.566.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 1.566.940
ARA TOPLAM
262.775.791 178.551.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
262.775.791 178.551.188
DURAN VARLIKLAR
Türev Araçlar
195.740
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 195.740
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 65.460.000 52.680.000
Maddi Duran Varlıklar
665.555.994 437.357.108
Binalar
14 4.309.848 4.409.484
Mobilya ve Demirbaşlar
14 330.199 150.909
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 660.915.947 432.796.715
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 331.175 32.365
Markalar
124.584
Lisanslar
206.591 32.365
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
731.347.169 490.265.213
TOPLAM VARLIKLAR
994.122.960 668.816.401
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.362.507 37.827.930
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.362.507 37.827.930
Banka Kredileri
7 16.451.151 29.985.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.911.356 7.842.643
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
313.625.980 204.204.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
313.625.980 204.204.818
Banka Kredileri
7 313.625.980 204.204.818
Ticari Borçlar
17.273.175 24.296.692
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 17.273.175 24.296.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 212.659 117.559
Diğer Borçlar
1.035.518 481.709
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.035.518 481.709
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
834.313 255.015
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
18 834.313 255.015
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.450.666 2.033.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.450.666 2.033.700
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 3.201.393 769.351
Kısa Vadeli Karşılıklar
229.838 116.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 229.838 116.717
ARA TOPLAM
362.226.049 270.103.491
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
362.226.049 270.103.491
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
292.027.943 220.125.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
292.027.943 220.125.319
Banka Kredileri
7 283.255.346 211.036.663
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 8.772.597 9.088.656
Uzun Vadeli Karşılıklar
431.043 191.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 431.043 191.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 50.567.114 23.690.168
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
343.026.100 244.006.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
705.252.149 514.110.376
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
288.870.811 154.706.025
Ödenmiş Sermaye
22 53.000.000 49.176.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -37.048 193.977
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -37.048 193.977
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -37.048 193.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
917.945 436.201
Yasal Yedekler
22 917.945 436.201
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 94.703.960 19.079.790
Net Dönem Karı veya Zararı
22 140.285.954 85.819.262
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
288.870.811 154.706.025
TOPLAM KAYNAKLAR
994.122.960 668.816.401
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 476.301.309 366.388.143
Satışların Maliyeti
23 -204.410.346 -166.883.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
271.890.963 199.504.490
BRÜT KAR (ZARAR)
271.890.963 199.504.490
Genel Yönetim Giderleri
24 -10.478.812 -7.628.869
Pazarlama Giderleri
24 -1.212.097 -988.160
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
25 -2.847.886 -557.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25 257.352.168 190.329.892
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 37.106.963 9.996.853
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -274.320
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
294.184.811 200.326.745
Finansman Gelirleri
27 800.222 763.691
Finansman Giderleri
27 -117.076.003 -93.607.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
177.909.030 107.483.015
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.623.076 -21.663.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -10.669.121 -2.866.841
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -26.953.955 -18.796.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
140.285.954 85.819.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
140.285.954 85.819.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
140.285.954 85.819.262
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-231.025 -15.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -308.033 -19.474
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
77.008 4.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 77.008 4.284
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-231.025 -15.190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
140.054.929 85.804.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
140.054.929 85.804.072
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022183
BIST