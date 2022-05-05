***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 49.176.795 193.977 436.201 19.079.790 85.819.262 154.706.025 0 154.706.025Transferler481.744 85.337.518 -85.819.262 0 0Dönem Karı (Zararı)36.424.122 36.424.122 36.424.122Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)58.546 58.546 58.546Sermaye Arttırımı823.205 823.205 823.205Kar Payları-830.995 -830.995 -830.995Dönem Sonu Bakiyeler22 50.000.000 252.523 917.945 103.586.313 36.424.122 191.180.903 191.180.903Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 288.870.811Diğer Düzeltmeler533.456 533.456 533.456Transferler1.245.246 35.178.876 -36.424.122 0 0Dönem Karı (Zararı)41.604.943 41.604.943 41.604.943Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-79.255 -79.255 -79.255Sermaye Arttırımı13.000.000 213.924.961 226.924.961 226.924.961Dönem Sonu Bakiyeler22 66.000.000 213.924.961 -116.303 2.163.191 130.416.292 145.466.775 557.854.916 557.854.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.136.136 19.888.673Dönem Karı (Zararı)41.604.943 36.424.122Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.604.943 36.424.122Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler30.781.002 30.497.586Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 88.698 126.573Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler109.420 434.108Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 109.420 434.108Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler108.536 55.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 108.536 55.233Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.479.544 -170.754Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 2.620.425 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -149.340 -225.579Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 8.459 54.825Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 323.065 2.793.056Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.570.429 3.570.428Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler12 3.570.429 3.570.428Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 11.601.898 5.908.900Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12.499.412 17.780.042Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12.499.412 17.780.042İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-58.859.550 -45.571.709Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-29 -292.294 -316.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9-29 19.414 -152.389Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -44.500.187 -46.267.892Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-29 -567.303 3.692.880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -56.631 -20.469Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9-29 2.146.923 3.046.614İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.609.472 -5.553.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-17.003.631 -7.073.415Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.394.159 1.519.887Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.526.395 21.349.999Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 0 -77.001Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -3.547.635 -2.642.864Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)157.376 1.258.539YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.017.692 -46.519.887Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri6 0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -55.300.012 -19.087.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.378.015 19.011.516Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 4.378.015 19.011.516Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.525.266 -42.873.389Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -31.525.266 -42.873.389Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.570.429 -3.570.429FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI250.232.457 37.707.846Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri226.924.961 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 226.924.961 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 104.648.101 128.750.515Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -81.340.605 -90.211.674Ödenen Temettüler22 -830.995YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.350.901 11.076.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)174.350.901 11.076.632DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ175.330.444 63.524.822DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ349.681.345 74.601.454Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 349.681.345 175.330.444Finansal Yatırımlar6 55.300.012 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.373.300 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar6 53.926.712 0Ticari Alacaklar7.713.087 7.538.672İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 18.284 19.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 7.694.803 7.519.454Diğer Alacaklar688.493 707.907İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 688.493 707.907Türev Araçlar70.685 393.750Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 70.685 393.750Stoklar10 66.088.010 74.098.319Peşin Ödenmiş Giderler21.710.330 4.706.699İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 21.710.330 4.706.699ARA TOPLAM501.251.962 262.775.791TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR501.251.962 262.775.791DURAN VARLIKLARTürev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 65.460.000 65.460.000Maddi Duran Varlıklar733.025.830 665.555.994Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15 728.125.677 660.915.947Diğer Maddi Duran Varlıklar14 4.900.153 4.640.047Kullanım Hakkı Varlıkları17 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 307.056 331.175Markalar16 121.333 124.583Lisanslar16 185.723 206.592Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı30 0 0Diğer Duran Varlıklar21 0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR798.792.886 731.347.169TOPLAM VARLIKLAR1.300.044.848 994.122.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.506.746 24.362.507İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.506.746 24.362.507Banka Kredileri7 15.402.241 16.451.151Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 7.104.505 7.911.356Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları347.917.581 313.625.980İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 347.917.581 313.625.980Banka Kredileri7 347.917.581 313.625.980Ticari Borçlar16.556.532 17.273.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 16.556.532 17.273.175Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 156.028 212.659Diğer Borçlar3.182.441 1.035.518İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.182.441 1.035.518Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 807.953 834.313Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.871.185 1.450.666İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.871.185 1.450.666Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 3.770.032 3.201.393Kısa Vadeli Karşılıklar328.157 229.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 328.157 229.838Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 0 0ARA TOPLAM398.096.655 362.226.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER398.096.655 362.226.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar285.520.024 292.027.943İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar285.520.024 292.027.943Banka Kredileri7 278.062.467 283.255.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 7.457.557 8.772.597Ticari Borçlar8 0 0Diğer Borçlar9 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar541.583 431.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 541.583 431.043Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 58.031.670 50.567.114Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER344.093.277 343.026.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER742.189.932 705.252.149ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar557.854.916 288.870.811Ödenmiş Sermaye22 66.000.000 53.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 213.924.961 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-116.303 -37.048Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.303 -37.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-116.303 -37.048Diğer Kazançlar (Kayıplar)22 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.163.191 917.945Yasal Yedekler22 2.163.191 917.945Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 234.278.124 94.703.960Net Dönem Karı veya Zararı41.604.943 140.285.954Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR557.854.916 288.870.811TOPLAM KAYNAKLAR1.300.044.848 994.122.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 119.844.264 112.607.992Satışların Maliyeti23 -38.774.218 -48.760.799TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.070.046 63.847.193BRÜT KAR (ZARAR)81.070.046 63.847.193Genel Yönetim Giderleri24 -3.838.789 -1.641.945Pazarlama Giderleri24 -917.037 -206.709Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 1.171.127 432.405Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -719.181 -2.340.196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)76.766.166 60.090.748Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 7.649.945 4.686.088Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 -178.750FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)84.416.111 64.598.086Finansman Gelirleri27 0 800.222Finansman Giderleri27 -31.209.270 -23.065.286SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.206.841 42.333.022Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.601.898 -5.908.900Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -4.116.274 -1.873.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -7.485.624 -4.035.389SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.604.943 36.424.122DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)41.604.943 36.424.122Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.604.943 36.424.122Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-79.255 58.546Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -100.323 75.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.068 -16.513Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 21.068 -16.513Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-79.255 58.546TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.525.688 36.482.668Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.525.688 36.482.668http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026709BIST