***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI79.600.375 36.532.924Dönem Karı (Zararı)168.804.725 70.044.090Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)168.804.725 70.044.090Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.346.645 57.818.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 187.118 107.027Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.840 143.442Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.840 143.442Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler299.790 86.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 299.790 86.254Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.869.733 2.545.461Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 2.620.425 2.929.112Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri8 -757.909 -466.288Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri8 7.217 82.637Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12 393.750 4.554.424Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-77.909.571 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler12 -77.909.571 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 44.266.373 15.551.711Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26.543.322 34.830.030Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26.543.322 34.830.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-78.040.690 -88.753.869Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -13.395.595 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8-29 -872.776 -201.666İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-872.776 -201.666Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9-29 19.414 2.244.253İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)19.414 2.244.253Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -87.154.092 -78.190.341Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-29 34.218.905 -7.034.936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)34.218.905 -7.034.936Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -28.438 -4.702Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9-29 -21.406 296.691İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-21.406 296.691İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.806.702 -5.863.168Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.307.273 -5.349.572Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.500.571 -513.596Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları86.417.390 39.108.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler20 0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -7.648.525 -2.803.743Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)831.510 228.097YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-253.504.140 -128.628.451Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-113.902.694 -26.676.714Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.367.666 48.303.610Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 17.367.666 48.303.610Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-156.948.683 -150.255.347Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -156.915.632 -150.255.347Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -33.051 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -20.429 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI218.694.533 140.275.780Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri226.626.907 823.205Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 226.626.907 823.205Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 162.677.953 307.673.535Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -170.610.327 -164.448.788Ödenen Temettüler22 -3.772.172YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.790.768 48.180.253NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)44.790.768 48.180.253DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ175.330.444 63.524.822DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ220.121.212 111.705.075Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 49.176.795 193.977 436.201 19.079.790 85.819.262 154.706.025 154.706.025Transferler481.744 85.337.518 -85.819.262 0 0Dönem Karı (Zararı)70.044.090 70.044.090 70.044.090Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-125.127 -125.127 -125.127Sermaye Arttırımı823.205 823.205 823.205Kar Payları-3.772.172 -3.772.172 -3.772.172Dönem Sonu Bakiyeler22 50.000.000 68.850 917.945 100.645.136 70.044.090 221.676.021 221.676.021Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 288.870.811Diğer Düzeltmeler533.456 533.456 533.456Dönem Karı (Zararı)168.804.725 168.804.725 168.804.725Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-325.561 -325.561 -325.561Sermaye Arttırımı13.000.000Sermaye Azaltımı213.924.961 226.924.961 226.924.961Dönem Sonu Bakiyeler22 66.000.000 213.924.961 -362.609 2.163.191 164.036.260 239.046.589 684.808.392 684.808.392Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 220.121.212 175.330.444Finansal Yatırımlar6 113.902.694 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar15.037.995 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar98.864.699 0Ticari Alacaklar8.401.391 7.538.672İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar29 15.334 19.218İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 8.386.057 7.519.454Diğer Alacaklar688.493 707.907İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 688.493 707.907Türev Araçlar0 393.750Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 0 393.750Stoklar10 106.953.984 74.098.319Peşin Ödenmiş Giderler9.765.371 4.706.699İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 9.765.371 4.706.699Diğer Dönen Varlıklar7.248.601 0İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21 7.248.601 0ARA TOPLAM467.081.746 262.775.791TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR467.081.746 262.775.791DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 13.395.595İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar13.395.595Ticari Alacaklar8 0 0Diğer Alacaklar9 0 0Türev Araçlar12 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar12 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 139.840.000 65.460.000Maddi Duran Varlıklar836.272.374 665.555.994Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar15 827.795.776 660.915.947Diğer Maddi Duran Varlıklar14 8.476.598 4.640.047Kullanım Hakkı Varlıkları17 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 313.799 331.175Markalar118.083 124.583Lisanslar195.716 206.592Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı30 0 0Diğer Duran Varlıklar21 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR989.821.768 731.347.169TOPLAM VARLIKLAR1.456.903.514 994.122.960KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 13.992.098 24.362.507İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.992.098 24.362.507Banka Kredileri8.705.959 16.451.151Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.286.139 7.911.356Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları351.662.947 313.625.980İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları351.662.947 313.625.980Banka Kredileri351.662.947 313.625.980İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar50.734.171 17.273.175İlişkili Taraflara Ticari Borçlar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 50.734.171 17.273.175Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 184.221 212.659Diğer Borçlar1.014.112 1.035.518İlişkili Taraflara Diğer Borçlar29 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.014.112 1.035.518Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 718.880 834.313Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.066.670 1.450.666İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 3.066.670 1.450.666Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 4.564.270 3.201.393Kısa Vadeli Karşılıklar308.549 229.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 308.549 229.838Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21 0 0ARA TOPLAM426.245.918 362.226.049TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER426.245.918 362.226.049UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 259.049.436 292.027.943İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar259.049.436 292.027.943Banka Kredileri252.787.280 283.255.346Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.262.156 8.772.597Ticari Borçlar8 0 0Diğer Borçlar9 0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.064.224 431.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 1.064.224 431.043Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 85.735.544 50.567.114Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler21 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER345.849.204 343.026.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER772.095.122 705.252.149ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar684.808.392 288.870.811Ödenmiş Sermaye22 66.000.000 53.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 213.924.961 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 -362.609 -37.048Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-362.609 -37.048Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -362.609 -37.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.163.191 917.945Yasal Yedekler22 2.163.191 917.945Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 234.278.124 94.703.960Net Dönem Karı veya Zararı168.804.725 140.285.954TOPLAM ÖZKAYNAKLAR684.808.392 288.870.811TOPLAM KAYNAKLAR1.456.903.514 994.122.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 270.718.013 249.488.037 150.873.749 136.880.045Satışların Maliyeti23 -84.539.537 -116.531.116 -45.765.319 -67.770.317TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)186.178.476 132.956.921 105.108.430 69.109.728BRÜT KAR (ZARAR)186.178.476 132.956.921 105.108.430 69.109.728Genel Yönetim Giderleri24 -9.012.190 -4.666.504 -5.173.401 -3.024.559Pazarlama Giderleri24 -10.507.869 -526.437 -9.590.832 -319.728Araştırma ve Geliştirme Giderleri24 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 5.484.753 1.725.745 4.313.626 1.293.340Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -2.868.703 -2.618.524 -2.149.522 -278.328ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)169.274.467 126.871.201 92.508.301 66.780.453Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 112.453.595 11.399.866 104.803.650 6.713.778Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 -97.295 0 81.455FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)281.728.062 138.173.772 197.311.951 73.575.686Finansman Gelirleri27 0 800.222 0 0Finansman Giderleri27 -68.656.964 -53.378.193 -37.447.694 -30.312.907SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)213.071.098 85.595.801 159.864.257 43.262.779Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-44.266.373 -15.551.711 -32.664.475 -9.642.811Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -9.011.402 -4.711.628 -4.895.128 -2.838.117Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -35.254.971 -10.840.083 -27.769.347 -6.804.694SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)168.804.725 70.044.090 127.199.782 33.619.968DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)168.804.725 70.044.090 127.199.782 33.619.968Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları168.804.725 70.044.090 127.199.782 33.619.968Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 2,56000000 1,32000000 1,93000000 0,63000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-325.561 -125.127 -246.306 -125.127Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -412.103 -166.836 -311.780 -166.836Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler86.542 41.709 65.474 41.709Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 86.542 41.709 65.474 41.709Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-325.561 -125.127 -246.306 -125.127TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)168.479.164 69.918.963 126.953.476 33.494.841Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları168.479.164 69.918.963 126.953.476 33.494.841http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053534BIST