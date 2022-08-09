***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:11
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.600.375 36.532.924
Dönem Karı (Zararı)
168.804.725 70.044.090
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
168.804.725 70.044.090
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.346.645 57.818.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15-16 187.118 107.027
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.840 143.442
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.840 143.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
299.790 86.254
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 299.790 86.254
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.869.733 2.545.461
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 2.620.425 2.929.112
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -757.909 -466.288
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 7.217 82.637
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 393.750 4.554.424
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-77.909.571 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -77.909.571 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 44.266.373 15.551.711
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26.543.322 34.830.030
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26.543.322 34.830.030
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.040.690 -88.753.869
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -13.395.595 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 -872.776 -201.666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-872.776 -201.666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 19.414 2.244.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.414 2.244.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -87.154.092 -78.190.341
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-29 34.218.905 -7.034.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
34.218.905 -7.034.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -28.438 -4.702
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-29 -21.406 296.691
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.406 296.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.806.702 -5.863.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.307.273 -5.349.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.500.571 -513.596
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.417.390 39.108.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -7.648.525 -2.803.743
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
831.510 228.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-253.504.140 -128.628.451
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-113.902.694 -26.676.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.367.666 48.303.610
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 17.367.666 48.303.610
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-156.948.683 -150.255.347
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -156.915.632 -150.255.347
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -33.051 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -20.429 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
218.694.533 140.275.780
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
226.626.907 823.205
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 226.626.907 823.205
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 162.677.953 307.673.535
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -170.610.327 -164.448.788
Ödenen Temettüler
22 -3.772.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.790.768 48.180.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
44.790.768 48.180.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
175.330.444 63.524.822
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
220.121.212 111.705.075
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 49.176.795 193.977 436.201 19.079.790 85.819.262 154.706.025 154.706.025
Transferler
481.744 85.337.518 -85.819.262 0 0
Dönem Karı (Zararı)
70.044.090 70.044.090 70.044.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.127 -125.127 -125.127
Sermaye Arttırımı
823.205 823.205 823.205
Kar Payları
-3.772.172 -3.772.172 -3.772.172
Dönem Sonu Bakiyeler
22 50.000.000 68.850 917.945 100.645.136 70.044.090 221.676.021 221.676.021
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22 53.000.000 -37.048 917.945 94.703.960 140.285.954 288.870.811 288.870.811
Diğer Düzeltmeler
533.456 533.456 533.456
Dönem Karı (Zararı)
168.804.725 168.804.725 168.804.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-325.561 -325.561 -325.561
Sermaye Arttırımı
13.000.000
Sermaye Azaltımı
213.924.961 226.924.961 226.924.961
Dönem Sonu Bakiyeler
22 66.000.000 213.924.961 -362.609 2.163.191 164.036.260 239.046.589 684.808.392 684.808.392
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 220.121.212 175.330.444
Finansal Yatırımlar
6 113.902.694 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
15.037.995 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
98.864.699 0
Ticari Alacaklar
8.401.391 7.538.672
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 15.334 19.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.386.057 7.519.454
Diğer Alacaklar
688.493 707.907
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 688.493 707.907
Türev Araçlar
0 393.750
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 393.750
Stoklar
10 106.953.984 74.098.319
Peşin Ödenmiş Giderler
9.765.371 4.706.699
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.765.371 4.706.699
Diğer Dönen Varlıklar
7.248.601 0
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
21 7.248.601 0
ARA TOPLAM
467.081.746 262.775.791
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
467.081.746 262.775.791
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 13.395.595
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
13.395.595
Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
9 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 139.840.000 65.460.000
Maddi Duran Varlıklar
836.272.374 665.555.994
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
15 827.795.776 660.915.947
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 8.476.598 4.640.047
Kullanım Hakkı Varlıkları
17 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 313.799 331.175
Markalar
118.083 124.583
Lisanslar
195.716 206.592
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 0 0
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
989.821.768 731.347.169
TOPLAM VARLIKLAR
1.456.903.514 994.122.960
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 13.992.098 24.362.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.992.098 24.362.507
Banka Kredileri
8.705.959 16.451.151
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.286.139 7.911.356
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
351.662.947 313.625.980
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
351.662.947 313.625.980
Banka Kredileri
351.662.947 313.625.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Ticari Borçlar
50.734.171 17.273.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 50.734.171 17.273.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 184.221 212.659
Diğer Borçlar
1.014.112 1.035.518
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.014.112 1.035.518
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 718.880 834.313
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.066.670 1.450.666
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 3.066.670 1.450.666
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 4.564.270 3.201.393
Kısa Vadeli Karşılıklar
308.549 229.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 308.549 229.838
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
ARA TOPLAM
426.245.918 362.226.049
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
426.245.918 362.226.049
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 259.049.436 292.027.943
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
259.049.436 292.027.943
Banka Kredileri
252.787.280 283.255.346
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.262.156 8.772.597
Ticari Borçlar
8 0 0
Diğer Borçlar
9 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
18 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.064.224 431.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 1.064.224 431.043
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 85.735.544 50.567.114
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
345.849.204 343.026.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
772.095.122 705.252.149
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
684.808.392 288.870.811
Ödenmiş Sermaye
22 66.000.000 53.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 213.924.961 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 -362.609 -37.048
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-362.609 -37.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -362.609 -37.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.163.191 917.945
Yasal Yedekler
22 2.163.191 917.945
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 234.278.124 94.703.960
Net Dönem Karı veya Zararı
168.804.725 140.285.954
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
684.808.392 288.870.811
TOPLAM KAYNAKLAR
1.456.903.514 994.122.960
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
23 270.718.013 249.488.037 150.873.749 136.880.045
Satışların Maliyeti
23 -84.539.537 -116.531.116 -45.765.319 -67.770.317
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
186.178.476 132.956.921 105.108.430 69.109.728
BRÜT KAR (ZARAR)
186.178.476 132.956.921 105.108.430 69.109.728
Genel Yönetim Giderleri
24 -9.012.190 -4.666.504 -5.173.401 -3.024.559
Pazarlama Giderleri
24 -10.507.869 -526.437 -9.590.832 -319.728
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 5.484.753 1.725.745 4.313.626 1.293.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.868.703 -2.618.524 -2.149.522 -278.328
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
169.274.467 126.871.201 92.508.301 66.780.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 112.453.595 11.399.866 104.803.650 6.713.778
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -97.295 0 81.455
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
281.728.062 138.173.772 197.311.951 73.575.686
Finansman Gelirleri
27 0 800.222 0 0
Finansman Giderleri
27 -68.656.964 -53.378.193 -37.447.694 -30.312.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
213.071.098 85.595.801 159.864.257 43.262.779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-44.266.373 -15.551.711 -32.664.475 -9.642.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -9.011.402 -4.711.628 -4.895.128 -2.838.117
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -35.254.971 -10.840.083 -27.769.347 -6.804.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
168.804.725 70.044.090 127.199.782 33.619.968
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
168.804.725 70.044.090 127.199.782 33.619.968
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
168.804.725 70.044.090 127.199.782 33.619.968
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 2,56000000 1,32000000 1,93000000 0,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-325.561 -125.127 -246.306 -125.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -412.103 -166.836 -311.780 -166.836
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86.542 41.709 65.474 41.709
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 86.542 41.709 65.474 41.709
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-325.561 -125.127 -246.306 -125.127
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.479.164 69.918.963 126.953.476 33.494.841
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
168.479.164 69.918.963 126.953.476 33.494.841
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053534
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