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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

22.08.2023 18:30
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
LDR Turizm A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
LDR Turizm A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
23.08.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 23.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 24.08.2022 tarihinde başlatılan ve "önümüzdeki dönemde Şirket kaynaklarının öncelikle yeni araç yatırımları ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması amacıyla" 21.08.2023 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında  geri alınmış olan toplam  4.325.000 TL nomimal değerli 4.325.000 adet LIDER payından 550.000 adet payın satışı  22.08.2023 tarihinde 152,80 TL-156,00 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. 
Pay satışından elde edilen toplam satış karı tutarı 71.373.208,46 TL olup, bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 22.08.2023 tarihi itibariyle % 5,72 'ye düşmüştür. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız 
Saygılarımızla, 
LDR Turizm A.Ş.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
LIDER 22/08/2023 550.000 % 0,8333 154,0749 % 5,72 71.373.208,46 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188382


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PKENT 150,70 96.323.792 % 10,00  
EGPRO 160,60 159.201.790 % 10,00  
NETAS 47,32 18.728.121 % 10,00  
KENT 484,10 6.063.353 % 10,00  
TBORG 43,12 4.365.943 % 10,00  
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Dolar 27,1992 27,2123 % 0,26  
Euro 29,5220 29,5281 % -0,24  
Sterlin 34,5380 34,7112 % 0,05  
Frank 30,7992 30,9847 % 0,08  
Riyal 7,2314 7,2677 % 0,23  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 2,53  
Altın Gr. 1.659 1.660 5,94  
Cumhuriyet 11.419 11.591 48,00  
Tam 11.206 11.317 71,00  
Yarım 5.620 5.685 36,00  
Çeyrek 2.801 2.842 18,00  
Gümüş.Ons 23,36 23,40 0,07  
Gümüş Gr. 20,43 20,45 0,09  
B. Petrol 84,41 84,41 -0,05  
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