***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
08.09.2023 19:21
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2023, 01.09.2023, 25.08.2023, 22.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
LDR Turizm A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
LDR Turizm A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
23.08.2022
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 23.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile 24.08.2022 tarihinde başlatılan ve "önümüzdeki dönemde Şirket kaynaklarının öncelikle yeni araç yatırımları ve büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması amacıyla" 21.08.2023 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınmış olan LIDER payından kalan 3.300.000 TL nominal değerli 3.300.000 adet paydan 100.000 adet payın satışı 08.09.2023 tarihinde 148,000 TL – 149,000 TL fiyat aralığından Şirketimizce gerçekleştirilmiştir.
Pay satışından elde edilen toplam satış karı tutarı 12.427.146,00 TL olup, bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 08.09.2023 tarihi itibariyle % 4,8485'e düşmüştür.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
LIDER 08/09/2023 100.000 % 0,15 148,7 % 4,8485 12.427.146 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193420
BIST