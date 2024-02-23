***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.09.2023, 08.09.2023, 04.09.2023, 01.09.2023, 25.08.2023, 22.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkLDR Turizm A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkLDR Turizm A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi23.08.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz tarafından 23.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan ve 21.08.2023 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınmış olan LIDER paylarından 1.200.000 adet payın 23.02.2024 tarihinde 64,70 TL fiyat ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal bir yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Pay satışına ilişkin toplam satış tutarı 77.640.000 TL olup, bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 23.02.2024 tarihi itibariyle %3,8545'e düşmüştür.Diğer yandan, 13.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı halen yürürlüktedir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarLIDER 23/02/2024 1.200.000 % 0,72727273 64,7 % 3,8545 38.565.762,36 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251660BIST