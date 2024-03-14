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***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

14.03.2024 20:44
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2024, 11.09.2023, 08.09.2023, 04.09.2023, 01.09.2023, 25.08.2023, 22.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
LDR Turizm A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
LDR Turizm A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
23.08.2022
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 23.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan ve 21.08.2023 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınmış olan LIDER paylarından 2.000.000 adet payın 14.03.2024 tarihinde 63,00 TL fiyat ve özel emir blok satış yöntemiyle yabancı kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Pay satışına ilişkin toplam satış tutarı 126.000.000 TL olup, bu işlemle birlikte Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı 14.03.2024 tarihi itibariyle %2,6424'e düşmüştür.
Diğer yandan, 13.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı halen yürürlüktedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
LIDER 14/03/2024 2.000.000 % 1,2121 63 % 2,6424 96.164.980,56 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258928


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KERVN 1,98 4.458.372 % 10,00  
ISATR 1.724.460,00 1.724.460 % 10,00  
CMENT 616,00 8.302.448 % 10,00  
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