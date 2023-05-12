***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
12.05.2023 15:54
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023 10.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. fıkrası uyarınca payları ilk defa halka arz edilen ortaklığın, paylarının borsada işlem görmeye başlamasından sonraki iki yıl boyunca finansal tablolarının kamuya açıklanmasını müteakip on iş günü içerisinde, halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmediyse nedeni hakkında değerlendirmeleri içeren bir rapor hazırlaması ve KAP'ta yayımlaması zorunluğu çevçevesinde hazırlanan raporumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150905
BIST
16:374.839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,90
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3719,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0603
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3721,5135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1499
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:371.273,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.273,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:31
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|38.899.223
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|LUKSK
|71,15
|14.135.744
|% 9,55
|
|ELITE
|12,40
|25.390.541
|% 8,68
|
|ARSAN
|6,48
|4.251.152
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,33
|64.447.675
|% -9,76
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|KRGYO
|16,47
|25.940.113
|% -7,52
|
|PAMEL
|163,50
|54.377.392
|% -6,14
|
|ISCTR
|14,58
|6.885.844.133
|% 3,40
|
|KCHOL
|99,50
|4.599.873.204
|% 3,00
|
|THYAO
|134,30
|4.310.499.846
|% -1,47
|
|YKBNK
|12,14
|3.218.779.766
|% 5,29
|
|AKBNK
|19,69
|3.008.693.156
|% 6,49
|
|ISCTR
|14,58
|6.885.844.133
|% 3,40
|
|YKBNK
|12,14
|3.218.779.766
|% 5,29
|
|EKGYO
|5,92
|1.322.654.962
|% -0,17
|
|AKBNK
|19,69
|3.008.693.156
|% 6,49
|
|SKBNK
|2,43
|353.452.419
|% -0,41
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5967
|19,6259
|% 0,41
|
|Euro
|21,5792
|21,5863
|% 1,04
|
|Sterlin
|24,4941
|24,6169
|% 0,45
|
|Frank
|21,8568
|21,9884
|% 0,38
|
|Riyal
|5,2182
|5,2444
|% 0,42
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|2,81
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,07
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.616
|9.902
|129,73
|
|Yarım
|4.732
|4.918
|54,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|
Seans Raporu
16:31
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16:46RYSAS
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16:44CCOLA
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16:43UNLU
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16:42
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