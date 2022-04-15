***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( İç Yönerge









***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan, 30.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kabul edilen, 05.01.2022 tarihinde tescil ve 10.01.2022 tarihli ve 10491 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç Yönerge ektedir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021025BIST