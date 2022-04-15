Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( İç Yönerge

15.04.2022 11:08
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( İç Yönerge


***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( İç Yönerge )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İç Yönerge

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan, 30.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kabul edilen, 05.01.2022 tarihinde tescil ve 10.01.2022 tarihli ve 10491 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç Yönerge ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021025


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:442.480
Değişim :  0,17% |  4,31
Açılış :  2.475  
Önceki Kapanış :  2.475  
En Yüksek
2.484 En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 16,94 17.741.571 % 10,00  
OYYAT 54,10 126.139.209 % 9,96  
MANAS 24,32 30.895.396 % 9,95  
MMCAS 4,25 1.377.442 % 9,82  
YATAS 13,16 104.614.130 % 7,60  
daha fazla
12:44 Alış Satış %  
Dolar 14,6341 14,6354 % 0,22  
Euro 15,8312 15,8506 % -0,01  
Sterlin 19,0677 19,1634 % 0,09  
Frank 15,4687 15,5619 % 0,20  
Riyal 3,8903 3,9098 % 0,16  
daha fazla
12:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.974 -0,16  
Altın Gr. 928 929 1,67  
Cumhuriyet 6.136 6.229 4,00  
Tam 6.118 6.271 10,93  
Yarım 2.957 3.033 5,28  
Çeyrek 1.483 1.517 2,64  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,06 12,09 0,03  
B. Petrol 111 111 -0,08  
Seans Raporu 12:44
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru