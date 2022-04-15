***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( İç Yönerge
15.04.2022 11:08
***LIDER*** LDR TURİZM A.Ş.( İç Yönerge )
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Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında oluşturulan, 30.12.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı ile kabul edilen, 05.01.2022 tarihinde tescil ve 10.01.2022 tarihli ve 10491 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki İç Yönerge ektedir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021025
BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:44
|IHAAS
|16,94
|17.741.571
|% 10,00
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|OYYAT
|54,10
|126.139.209
|% 9,96
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|MANAS
|24,32
|30.895.396
|% 9,95
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|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|YATAS
|13,16
|104.614.130
|% 7,60
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|ERSU
|5,04
|33.374.376
|% -4,91
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|OYLUM
|2,33
|4.901.039
|% -4,51
|
|SELGD
|4,26
|1.562.673
|% -3,40
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|ROYAL
|3,08
|108.262
|% -3,14
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|ALBRK
|1,92
|25.795.145
|% -3,03
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|THYAO
|37,42
|1.098.841.826
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,93
|1.033.692.864
|% -1,68
|
|GARAN
|13,64
|585.484.697
|% -0,44
|
|SAHOL
|21,96
|534.199.944
|% 1,10
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|SISE
|17,38
|524.232.120
|% 0,17
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|EKGYO
|2,93
|1.033.692.864
|% -1,68
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|TSKB
|1,88
|340.990.935
|% 1,62
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|ODAS
|2,35
|270.902.596
|% 1,73
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|YKBNK
|5,12
|382.762.093
|% -0,39
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|KARSN
|5,54
|376.661.631
|% 2,97
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|12:44
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,6341
|14,6354
|% 0,22
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|Euro
|15,8312
|15,8506
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,0677
|19,1634
|% 0,09
|
|Frank
|15,4687
|15,5619
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8903
|3,9098
|% 0,16
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
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|Altın Gr.
|928
|929
|1,67
|
|Cumhuriyet
|6.136
|6.229
|4,00
|
|Tam
|6.118
|6.271
|10,93
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|5,28
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
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|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
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|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
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